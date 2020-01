En syv år gammel jente døde i ettermiddag av skadene hun fikk i brannen i Ytrebygda

Det skriver politiet i en pressemelding.

FIRE DØDE: Politiet melder like før 17 tirsdag at den syv år gamle jenten omkom i brannen. Dermed har en mor og tre barn mistet livet. Foto: Eirik Brekke

Brannen i Skranevegen på Søreide lørdag morgen har dermed krevd fire menneskeliv.

Det var seks personer i huset da det begynte å brenne. Faren og sønnen kom seg ut og forsøkte å få ut de gjenværende da politi og brannvesen kom på stedet.

De fire var bevisstløse og kritisk skadd da de ble hentet ut av røykdykkere og sendt til Haukeland.

Søndag ble det bekreftet at en jente (9) var død. Tirsdag morgen kom meldingen om at hennes mor (41) og søster (14) også er omkommet. Tilstanden for det tredje barnet som var bevisstløs var da fremdeles kritisk og uavklart.

Tirsdag kveld melder politiet at den syv år gamle jenten døde av skadene hun fikk.

Politiet har fremdeles ikke avklart årsaken til brannen, men understreker at det ikke er mistanke om noe kriminelt i forkant av brannen.

FIRE OMKOMNE: De fire som ble fraktet bevisstløse ut av tomannsboligen i Ytrebygda er alle bekreftet omkommet tirsdag ettermiddag. Foto: Eirik Brekke

Politiet fortsetter avhør

Torgils Lutro, som er tjenesteenhetsleder ved Bergen Sør politistasjon, sier til BT at det er «tragisk at alle de fire døde i brannen».

Han forteller at politiet vil fortsette sitt arbeid med samme styrke, og at de to viktigste tingene nå er å få sluttført de tekniske undersøkelsene i huset og å få gjort ferdig avhør av naboer og innsatspersonell.

– Vi har dessverre ikke fått avhørt alle ennå, sier han.

MINNESTUND: Tirsdag ble det holdt minnestund på Ytrebygda skole. Foto: Eirik Brekke

– Må være medmennesker

Klokken 17 tirsdag ble det avholdt en minnestund på Ytrebygda skole, hvor 14-åringen gikk.

Foreldre, elever og skoleledelsen var til stede, og det ble holdt innlegg og minneord om den avdøde jenten.

– Alle disse ungdommene som er her for hverandre gir meg håp. Nå må vi være medmennesker, sa rektor Siss Ragnhild Pedersen.

– Det er foreldrene som kjenner sine barn best. Så barn og foreldre, snakk sammen, sa helsebyråd Beate Husa.

I en pressemelding fra Bergen kommune, opplyses det at også Audralslia skole vil holde åpent for berørte elever og foreldre i ettermiddag.

7-åringen gikk på denne skolen.

BYRÅD: Helsebyråd Beate Husa tok ordet på minnestunden på Ytrebygda skole. Foto: Eirik Brekke

