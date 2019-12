Sander (13) solgte boller og kjøpte gaver for titusener av kroner. Så ga han dem bort.

– Det siste året har det bare eksplodert, sier han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

RASER NESTEN UT: Søndag leverte Sander Håpoldøy inn gavene. Foto: Julianne Bråten Mossing

«Julegavebakeren» Sander Håpoldøy (13) kjøpte inn store deler av julegavene som Frelsesarmeen i Ladegårdsgaten skal gi ut til fattige familier i år. Dette har han finansiert med å selge hjemmelagde boller.

Det er imidlertid ikke første gangen han gjør dette.

For seks år siden solgte Håpoldøy boller for litt over 435 kroner. Siden har han gjort det samme hvert år, og økt inntektene.

I år samlet 13-åringen inn nok penger til å kjøpe leker for 43.846 kroner, etter å ha solgt 200 boller. Det gir en snittpris på over 219 kroner pr. bolle.

– Det siste året har det bare eksplodert, sier han.

Donerte 5000 kroner

Håpoldøy har på de syv årene fått kjendisstatus i nabolaget.

Flere følger ham på Facebook, og hvert år venter naboene spent på at han skal ringe på døren med de ferske bollene.

I år skjedde bollesalget mandag forrige uke.

Les også Å leve som fattig blant de rikeste

– Vi gikk rundt og sa: «Hei, vi selger boller for 10 kroner, men du kan gi så mye du vil.» Flere var snille og kjøpte én bolle for så mye som 200 kroner, sier han.

Mor Ann Kristin Ryland forteller at enkelte har donert opp til 5000 kroner.

GLEDER FAMILIER: – Jeg håper alle som kommer inn her får julestemning og koser seg, sier han. Foto: Julianne Bråten Mossing

– Julen handler om å gi

– Da jeg var syv år fikk jeg høre for første gang at folk ikke fikk julegaver til jul. Da tenkte jeg på hvordan jeg selv hadde følt det om ikke jeg fikk gaver til jul, og den følelsen likte jeg ikke. Da gikk jeg til mamma og sa vi måtte bake boller og selge dem, sier han.

Extra Leker ga i år 20 prosent på alle lekene han kjøpte for pengene. Familien brukte seks timer på storhandelen.

– I fjor kjøpte vi inn 418 gaver. I år har vi kjøpt inn 600 gaver. Her er det alt fra Barbie og Lego til lekebiler. Det er alt av leker du kan tenke deg, sier han.

DELER PÅ FACEBOOK: Moren til Sander, Ann Kristin Ryland, er sosiale medier-ansvarlig for sønnen. – Vi er avhengig av omtale. Foto: Julianne Bråten Mossing

– Helt nødvendig

90 familier med 186 barn, 45 par og 498 enslige har fått innvilget søknad hos Frelsesarmeen om hjelp til årets jul. Familiene og personene blir vurdert ut fra inntekt.

Les også Jeg fikk slengt «fattiglus» etter meg

– Jeg kan tenke meg at dette er halvparten av årets leker, sier Paul-William Marti, korpsleder for Ladegården korps og Frelsesarmeens velferdssenter, når han ser gavene utover gulvet.

– Dette er nødvendig tilskudd, fortsetter han.

SPESIELL GAVE: Sander Håpoldøy og korpsleder Paul-William Marti inspiserer årets julegaver. – Denne anden synes jeg var ekstra kul, men den kjøpte jeg bare én av, sier Håpoldøy, som håper noen vil like leken like mye som ham. Foto: Julianne Bråten Mossing

Korpslederen forklarer at de måtte stramme inn søknadskriteriene i år. I fjor var det flere som forsynte seg som ikke trengte det.

– I år har vi innvilget færre familier, men det blir litt mer på hver. Alle som trenger det, får med seg gaver, sier han.

I år er det flere gaver enn noensinne.

Les også Fattigdom, eller et spørsmål om prioritering?

– En annen familie ga oss også mange nye leker for første gang i år. Uten denne familien og Sander ville vi ikke hatt så mye, sier han.

FAMILIEN BIDRAR: Mor Ann Kristin Ryland, far Tommy Håpoldøy og korpsleder Paul-William Marti er fornøyde med Sanders innsats. Foto: Julianne Bråten Mossing