Månefenomen vekker begeistring: – Spektakulært

Natt til fredag formet det seg en lysende ring rundt månen.

ISKRYSTALLER: Lyset brytes av iskrystaller på mange tusen meters høyde og lager en «halo» rundt månen. Bildet er tatt fra Fjellsiden. Foto: Jannica Luoto

Det var et spektakulært skue på himmelen over Bergen natt til fredag: En stor «halo» lyser rundt fullmånen.

Meteorolog i Stormgeo, Stig Arild Fagerli, forklarer at effekten oppstår når lys treffer iskrystaller på 6000 til 7000 meters høyde.

– Lyset brytes og sprer seg, og så får man en ring av lys rundt lyskilden, forklarer Fagerli.

Han sier at det er mulig å trekke en parallell til regnbuen:

– I det tilfellet brytes lyset gjennom regndråper, mens her skjer det når lyset treffer iskrystaller, sier meteorologen.

– Typisk værskiftetegn

Slike ringer er ikke bare spektakulære, de er også et nokså sikkert værtegn, ifølge Fagerli.

Ofte vil det komme nedbør dagen etter man har sett en ring rundt månen. Først natt til lørdag er det ventet nedbør i Bergen.

«HALO»: Mange fikk med seg fenomenet natt til fredag. Foto: Helge Svela

– Ringer rundt solen eller månen er et typisk værskiftetegn. Akkurat i dette tilfellet kommer værskiftet litt seint til at man kan se en direkte sammenheng, sier Fagerli.

– Hvor sjeldent er dette fenomenet?

– Fenomenet er ikke så uvanlig. Det er ofte at man ser en ring rundt solen. Det er noe mer uvanlig at man ser en ring som dette rundt fullmånen, sier meteorologen.

Han sier at mye av månen må være opplyst for at lyset skal være kraftig nok til at man ser ringen.

– Spektakulært

BT har fått flere tips om fenomenet fra entusiastiske tilskuere.

– Dette synes jeg var stilig. Jeg har aldri sett noe liknende før, skriver en til BT.

Selv om det skjer nokså ofte, deler meteorologen begeistringen til mange bergensere nå i kveld:

– Det er spektakulært når man ser ringen på denne måten, sier Fagerli.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 00:39 Oppdatert: 10. januar 2020 00:49

