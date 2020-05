Andsnes med venner: Vakkert, sterkt og hjertegripende

Festspillene setter søkelys på Robert Schumanns kammermusikk.

Leif Ove Andsnes og venner spilte Robert Schumanns verk i Håkonshallen. Foto: Eirik Brekke

Peter Larsen

Fakta Konsert Schumann Resonance

Musikk av Robert Schumann

Leif Ove Andsnes og venner

Håkonshallen. Festspillene

Lørdag kveld var vi tilbake i Håkonshallen. Festspillene sendte en times

konsert med musikk av Robert Schumann – fremført av Leif Ove Andsnes,

sopranen Mari Eriksmoen og unge musikere fra mentorprogrammet

Crescendo.

Det er nok å ta tak i når det gjelder Schumanns musikk i det lille formatet. Hans kreativitet kjente ingen grenser. Han komponerte i store eksplosive utbrudd – skrev halvannet hundre sanger i løpet av 1840, det året da han endelig fikk lov å gifte seg med den unge klaversensasjonen Clara Wieck.

To år senere kom hans kammermusikalske raptus. Og på slutten av 1840-åra skrev han serier av «Hausmusik», husmusikk, verker til hjemmebruk for musikutøvere i tidens borgerlige familier.

Lørdagskonserten i Håkonshallen ga eksempler på alle disse forskjellige

sjangrene.

Det startet med «Fem stykker i folketone» (op. 102), et stykke husmusikk fra 1849, spilt av cellisten Sandra Lied Haga – lett, elegant, med slank egal tone og diskret akkompagnert av Andsnes.

Schumanns sanger er et kapittel for seg, et stort kapittel. Mari Eriksmoen

hadde valgt en liten gruppe sanger fra samlingen «Myrthen» – myrter – hans

fire binds bryllupsbukett til Clara.

Det er alltid et problem når operasangere som er vant til de store scenerommene, skal presse stemmen ned i det intime lied-formatet. Men Eriksmoen klarte overgangen godt og ga oss blant annet en vakker, inderlig

versjon av sangen om nøttetreet og bladene som hvisker om brudgommen og

om året som skal komme.

Og da var det tid for et stykke blodrik kammermusikk: Schumanns

klaverkvintett fra 1842, et av de første forsøkene på å koble klaveret sammen

med en strykekvartett, og et av de første verkene som for alvor trakk

kammermusikken ut av de borgerlige stuene og inn i de store konsertsalene.

Med seg på scenen i Håkonshallen hadde Andsnes fire sterke Crescendo-musikere – Sonoko Miriam Welde og Edvard Erdal på fioliner, Eivind Ringstad på bratsj og Amalie Stalheim på cello.

Det var duket for de store følelsene her. Allerede i første sats var det stoff nok

til et helt liv – dramatiske utsving, såre, vare melodilinjer, alt fremført i perfekt

samspill mellom klaver og strykere. Du tror du har opplevd alt i denne satsen

– men da kommer andresatsen, nye opplevelser, et langsomt tett vevd stykke,

fremført nærmest som en sørgemarsj.

Jeg gjorde en feil da jeg satte meg for å se Festspillenes strømming fra

Håkonshallen. I stedet for å sende fra skjermbrettet til tv-en som jeg pleier,

valgte jeg – av makelighet, kanskje – å se konserten på NRK2.

Det skulle jeg ikke ha gjort. For der, midt i tredje sats, begynte de jammen å

sende rulletekst innover kvintetten. Og studioverten Arild Erikstad som hadde

tatt seg rikelig tid til småprat mellom verkene, kom frem og sa jovialt: «Det var

alt vi rakk». Og da var det tid for Dagsrevyen 21.

NRKs kulturdekning i et nøtteskall: Arrogant, skamløs, null respekt for komponister, verker, utøvere eller publikum.

Jeg klarte etter hvert å finne frem nettbrettet mitt, komme inn på Festspillenes

nettside, finne kveldens sending og få den opp på tv-en…

Og jo, jeg fikk med meg siste sats av Schumanns klaverkvintett. Men fortryllelsen var brutt. Ganske ettertrykkelig, faktisk.

I løpet av helgen kommer jeg til å finne frem denne sendingen og se den

igjen. For denne versjonen av Schumanns klaverkvintett var så sterk og

hjertegripende, at den må oppleves – i sin fulle utstrekning, i sitt fulle format.