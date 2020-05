Letter på tiltakene: Hele skoleklasser og barnehager kan være samlet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby melder om nye smittevernveiledere fredag denne uken.

Karoline Risnes

NTB

Grunnet lavere smittespredning i samfunnet opplyser regjeringen at man nå kan lette ytterligere på tiltakene i barnehager og skoler.

Det betyr blant annet at fra 2. juni kan hele skoleklasser være samlet, uansett størrelse på klasserommet.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Melby opplyser at det vil komme nye smitteveiledere for barnehager og skoler fredag denne uken.

Trafikklysmodell

Det vil samtidig bli innført et nytt system for å kunne planlegge for ulike smittescenarioer.

– Det vil innføres et trafikklyssystem, med tre farger. Det skal gi forutsigbarhet, sier Melby.

Grønt nivå innebærer vanlig organisering av undervisning og lek. Gult nivå har moderate tiltak, mens rødt nivå har mer omfattende tiltak.

Helsemyndighetene vil avgjøre hvilke regioner eller kommuner som skal være i hvilken kategori, til enhver tid.

Fra rødt til gult nivå

Dagens smitteverntiltak i barnehager og skoler tilsvarer rødt nivå, men fra og med tirsdag 2. juni skal det etter planen nedjusteres til gult.

Melby sier at man i hele landet, på nåværende tidspunkt, er på et gult nivå.

I barnehagene betyr det at hele avdelinger fra tirsdag regnes som én kohort, men at man fortsatt skal unngå trengsel og store samlinger. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt med hverandre, og man skal tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.

På skolene skal man fortsatt unngå fysisk kontakt mellom personer, men hele klasser regnes som én kohort og kan ha undervisning sammen.

Ansatte kan også veksle mellom forskjellige klasser, men det oppfordres til å unngå trengsel og store samlinger. Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. På videregående oppfordres elever og ansatte til å holde én meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult.

Vil ha full åpningstid

Onsdag ble det kjent at regjeringens ekspertutvalg vil unngå nye inngripende tiltak, dersom smitten skulle blusse opp igjen. Utvalget mener barnehager og skoler bør kunne holdes åpne ved nye smittetopper.

Samtidig anbefaler de full åpningstid.

Skolebyråd i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap), sa til BT i forkant av pressekonferansen at de ønsker barn tilbake på skolen så snart det er trygt nok til det.

Forutsigbarhet

Melby informerer at alle skoler kan planlegge for gult nivå til høstens skolestart.

– Det betyr at alle kan begynne på skolen som vanlig og forvente et fullverdig tilbud, sier Melby.

Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv, opplyser regjeringen.

– Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

