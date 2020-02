Våt, våtere, våtest: Starten på året har vært ekstrem

Hardt regn har falt.

EKSOTISK: For turister kan regnet være eksotisk. Hittil i år har Bergen hatt mer nedbør enn årsnormalen for 46 av 70 europeiske hovedsteder. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Det er ikke bare en følelse at 2020 har vært regnfull. Så langt i år har det kommet 781 millimeter nedbør i Bergen. Det er det meste noensinne for perioden 1. januar til 23. februar. Det har hobbystatistiker Robert Næss regnet ut.

– Vi har gode tall tilbake til 1861. Dermed er dette i hvert fall den våteste starten på året siden da, opplyser han.

Mer enn ett Oslo-år

781 millimeter nedbør er mer enn det faller i Oslo på ett år. Der er normalnedbør fra 1. januar til siste desemberdag 763 millimeter. Da er det jo en fattig trøst at vi i november i fjor hadde flere klarværsdager enn Oslo.

STORMFLO: Som om ikke regnet var nok, fikk vi også stormflo 11. februar. Foto: Paul S. Amundsen

Robert Næss liker å sammenlikne værstatistikk, og har også funnet ut at årets nedbør i Bergen slår årsstatistikken for 46 av 70 europeiske hovedsteder.

Nei, det er ikke bare en følelse. Det er vått her.

Bergen har hatt mange værrekorder de siste årene. Høsten 2018 fikk vi ny tremånedersrekord. Når det gjelder regn, altså. Da falt det 1399,2 millimeter fra 1. august og tre måneder fremover.

Men sommeren det året var jo nydelig.

REKORD: I 1964 var det både rekordkaldt og rekordvått. Men ikke som i 2020. Foto: BERGENS TIDENDE

Hittil i år har Bergen hatt én hel dag uten nedbør, ifølge Næss.

Endelig regnpause?

Yr og Storm varsler at det kan komme litt sludd eller regn natt til mandag i Bergen, men så kan det bli regnpause – helt til torsdag.

Gode muligheter for ny tremånedersrekord, altså.

Til slutt en «fun fact» for snøelskere: Dersom all nedbøren siden 1. januar hadde kommet som snø, ville det ha falt 7,8 meter snø i Bergen denne perioden. Generelt vil nedbør som kommer som snø ha et volum som er rundt ti ganger større enn regn, sier Næss.

