Vinterferieværet: – Vi har vært heldige

Vinterferieværet må nytes denne uken. På fredag kan det snu.

Ved Gullfjellet var det strålende skiforhold tirsdag formiddag. Foto: Sturle Rasmussen

– Med tanke på været vi har hatt, har vi vært heldige med tidspunktet vinterferien kom på, sier Ina Ynnesdal, vakthavende meteorolog hos Stormgeo.

Hun forteller at det ligger an til å bli rolig vær og stort sett opphold i Vestland fylke ut uken.

– Vi har hatt mye kraftig lavtrykk. Nå får vi en pause fra det. Vi har et høytrykk, som har kommet opp over Skandinavia. Det er såpass stort at det holder nedbøren unna i Nordsjøen.

– Kraftig vind

Fredag skal det imidlertid snu.

– På fredag kan fronten i Nordsjøen komme inn, men det er ikke snakk om mye nedbør. Fra fredag kveld og inn i helgen blir det kraftig vind, spesielt på kysten og i fjellet.

Dermed kan det bli vanskelige kjøreforhold for de som skal reise til eller fra fjellet.

– De som har fri må virkelig nyte dagene frem til fredag, sier Ynnesdal.

Skredfaren minker

Det har vært stor snøskredfare flere steder i fylket den siste tiden. Den vil nå kunne avta med mer stabilt vær.

– Blir det stopp i nedbøren, vil snøen forhåpentligvis stabilisere seg. Skredfaren er størst når det er mye nedbør, vind og endring i været. Det er likevel viktig å passe på, selv om været er fint. Husk alltid å sjekke skredfaren hvis du skal ferdes i utsatt terreng, oppfordrer Ynnesdal.

Publisert: 25. februar 2020 12:49