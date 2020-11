Redningsaksjon i Bremanger: – Bilen er tatt opp og en person er funnet i bilen

En mann blir fløyet til Haukeland med redningshelikopter etter at en bil havnet i vannet ved kaien ved Kalvåg i Bremanger.

Redningshelikopteret flyr en mann til Haukeland etter ulykken i Bremanger. Foto: 2211-tipser

– Redningshelikopteret er på vei med en mann til Haukeland. Han har vært 45 minutter under vann, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved 12.30-tiden.

Politiet ble varslet klokken 11.21 om at en bil med to menn hadde havnet i vannet ved en kai ved Kalvåg i Bremanger. Klokken 12.04 ble bilen hentet opp.

Den andre mannen som kom seg på land, blir fraktet med luftambulansen til sykehuset i Førde.

Politiet bekrefter i en pressemelding at det var to menn i bilen, og at det ikke søkes etter flere personer.

– Bilen er tatt opp og en person er funnet i bilen. Det pågår livreddende førstehjelp, sa redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til BT klokken 12.10 mandag.

– Bilen er lokalisert på cirka ti meters dyp. Brannmannskaper fra Kalvåg driver overflateredning, sa brannsjef Robert Endestad i Florø til BT tidligere.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt sier at de ble varslet klokken 11.21.

– En ringte og sa at en bil var havnet i vannet. Vedkommende hadde observert to personer i bilen. En er kommet på land. Vi frykter at en person er blitt med bilen i vannet, sier Dahl-Michelsen ved 12-tiden.

Ambulanse, lokalt politi, redningsskøyte, luftambulanse, dykkere fra brannvesenet og redningshelikopter er på stedet.

Operasjonslederen i politiet opplyser i en pressemelding at en person kom seg på land på egen hånd, vedkommende er tatt hånd om av helsepersonell.

Bilen er heist på land ved hjelp av en kran.

Bilen ble lokalisert på cirka ti meters dyp og er nå hentet opp av vannet. Foto: 2211-tipser

Det skal ha vært to personer i bilen, én av dem er kommet seg på land og er bevisst, opplyste Vest politidistrikt på Twitter da den første meldingen kom.

– Vi vet at det er en bil i sjøen. Alle nødetatene er på vei til stedet. Vi ble varslet klokken 11.24, sa redningsleder Eric Willassen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til BT ved 11.40-tiden.