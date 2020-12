Jan Erik (44) inviterer til digital julesamling

Mange bergensere kan måtte tilbringe julaften alene. Det vil Jan Erik Rossow (44) gjøre noe med.

– I år har vi lært å bruke digitale verktøy som kan knytte mennesker sammen, sier Jan Erik Rossow. Foto: Privat

– I år feirer jeg julaften for meg selv. Nettopp i år er det mange som gjør det, av ulike årsaker, innleder Jan Erik Rossow sin invitasjon på Facebook.

44-åringen sier at det verken er trist eller skummelt for ham å være alene på julaften, men han vil bruke anledningen til å møte mennesker på nye måter. På videomøtestedet Zoom inviterer han derfor til et treff.

Den digitale samlingen finner sted klokken 19 på julaften og Rossow er selv med i en time. Andre deltakere står imidlertid fritt til å bli værende lenger.

Jan Erik Rossow inviterer til en julesamling på videomøtestedet Zoom på julaften. Foto: Privat

– Sang, dikt og fortellinger

Arrangøren forteller at samlingen ikke har et fastsatt program eller en ansvarlig vert. Han håper at alle kommer med stemning og prat og oppmuntrer til sang, dikt eller fortellinger. Bidrag er imidlertid ikke et krav, understreker han.

– Du kan bli værende kort eller lenge, og bidra mye eller lite. Hovedpoenget er å åpne muligheten for å treffe nye folk på verdens rareste julaften, sier han, og tilføyer:

– Jeg tenker det kan bli hyggelig om vi er 2 eller om vi blir 100. Dersom vi blir veldig mange, kan vi dele oss inn i undergrupper på 10 eller 20 personer pr. møte.

– Knytte mennesker sammen

Rossow understreker at koronasituasjonen gjør at mange kanskje må være alene i julen, fra studenter til eldre, syke eller folk som er i karantene.

– I år har vi lært å bruke digitale verktøy som kan knytte mennesker sammen. Det ønsker jeg å få til her, sier han.

Rossow har satt følgende kjøreregler for deltakere:

Alle har på kamera, slik at vi kan se hvem som er til stede i rommet

Du vil si hva du heter

Du ikke har bakgrunnslyder (eks TV, radio, musikk)

Ønsker du å delta? Da kan du følge denne lenken.

