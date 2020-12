Politiet: – Ganske utrolig at dette gikk bra

Førerkortet til den kvinnelige bilføreren i slutten av 80-årene ble beslaglagt etter at bilturen endte slik.

Bilen kjørte gjennom gjerdet over denne muren og falt tre meter ned på bilveien der bilen landet på taket. Foto: Bjørn Erik Larsen

Fredag formiddag ble nødetatene varslet om en bil som hadde kjørt utfor en skrent og havnet på taket ved Sanddalsringen på Midtun.

Den godt voksne kvinnen satt bak rattet da bilen, som først befant seg på en parkeringsplass utenfor Rema 1000, kjørte gjennom et nettinggjerde og falt cirka tre meter ned.

Dermed havnet bilen havnet på taket i bilveien like nedenfor parkeringsplassen.

– Det er ganske utrolig at dette gikk bra. Og flaks at det ikke kom noen bil i veien under, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til BT.

Bilføreren ble sendt til legevakten for sjekk etter ulykken. Foto: Bjørn Erik Larsen

Bilføreren ble tilsett av ambulansepersonell på stedet, og ble deretter fraktet til legevakten for nærmere sjekk. Ifølge politiet var hun tilsynelatende lettere skadet.

– Nøyaktig hva som har skjedd, vet jeg ikke. Men det kan være at bilføreren har tatt feil av bremsen og gassen. Ved normal kjøring skal det ikke ende slik, sier Hausvik.

– Hva tenker du om det som skjedde?

– Uavhengig av alder må man passe på. Det er fort gjort. Og det er bra at det gikk så bra, sier operasjonslederen.

Førerkortbeslag

Sertifikatet til kvinnen ble beslaglagt etter ulykken på grunn av brudd på veitrafikklovens paragraf 3 «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Materielle skader

110-sentralen meldte om materielle skader på bilen som sperret det ene kjørefeltet.

– Brannvesenet la ut absorberende middel for å få opp kjøleveske som lekket ut i veibanen, og gjorde elbilen strømløs. Det var Viking som snudde bilen, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Vegtrafikksentralen opplyste tidligere fredag at det var trafikale utfordringer på fylkesvei 5198 Sandbrekkeveien. Klokken 11.43 var veien åpen for fri ferdsel etter bilberging.

