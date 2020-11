Den parkerer seg selv, filmer naboen og dreper virus Xpeng G3 har Tesla-software, parkerer seg selv, filmer naboen og dreper virus. Nå flommer kinesiske elbiler inn over Norge.

Himmelen gråter. Vindusviskerne flakker over en så stor frontrute at den går halvveis opp på biltaket. Vi plystrer over Askøybrua, guffer opp varmeapparatet i en grå bil på en grå dag, tenker at ingen kommer til å sperre opp øynene over at Xpeng G3 for første gang lander på Askøy.

Men det burde de. Xpeng G3 er ikke en teknologibombe, den er også et tegn på den kinesiske revolusjonen som akkurat nå skjer på norske landeveier.