Rektor frykter at flere vil droppe ut

Strengere smitteverntiltak gjør at elevene må ha mye undervisning hjemme. – Jeg vil egentlig være på skolen hele tiden, sier Magnus Skudal.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Abdullah Basim og Gabriel Arada (til h.) er bekymret for å gå glipp av praktisk undervisning på verkstedet ved Årstad videregående skole. Foto: Eirik Brekke

Rektor Rolf Arne Haugstvedt er redd for at de omfattende tiltakene vil gå ut over elevene på lengre sikt.

– Vi opplever at hjemmeskolen kan ha en negativ påvirkning på motivasjonen. Oppfølgingen av elevene blir også mer krevende. Jeg frykter at flere elever vil droppe ut av skolen, sier Haugstvedt.