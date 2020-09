Mann (20) la seg under fjellduk etter å ha gått vill i fjellet på Voss i natt

Politi, Røde Kors og Norske redningshunder deltok. Funnet i 08-tiden.

Publisert Publisert I dag 05:48

Politiet fikk like over klokken 05 mandag melding om en mannlig turgåer (20) som har gått seg vill på fjellet Lønahorgi i Voss kommune.

– Det er dårlig vær, og han er kommet ut av stien. Han er våt og kald, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

– Nær toppen

Ifølge Algrøy har politiet det de mener er en kjent posisjon, og den er ikke langt unna stien. Posisjonen baserer seg på mannens mobiltelefon.

Mannen skal befinne seg i nærheten av toppen av det rundt 1400 meter høye fjellet.

Han skal ha tatt gondolbanen opp søndag, gått mot toppen i 22-tiden – og så gått seg vill på vei ned igjen.

– Ut fra posisjonen vi har på ham, er han på rundt 1300 meter. Været er dårlig. Det blåser godt og regner.

Ifølge politiet har mannen godt med strøm på mobilen.

«Våt og kald»

Da BT snakket med Algrøy i 05.20-tiden, var redningsmannskap akkurat kalt ut og i ferd med å gjøre seg klare.

Algrøy sier mannen har en fjellduk som han har lagt seg under.

Rundt klokken 06 sier politiet at mannen har opplyst å ha fått «litt mer varme i seg» ved å ligge under duken.

Like før klokken 07 melder Algrøy at mannskap fra Røde Kors har begynt å bevege seg oppover i fjellet fra Tråstølen.

– De kjørte så langt de kom med bil. De har med seg en ATV, så får vi se hvor langt de kommer med den.

Via Hordaland Røde Kors får BT like før klokken 08 opplyst at to fra hjelpekorpset kjørte ATV et stykke, og at de nå er på vei videre til fots.

«Lavt skydekke, regnbyger, alle ved godt mot», skriver seksjonsleder Einar Irjan Ananiassen i Røde Kors i en tekstmelding til BT klokken 07.52.

Klokken 08.44 skriver politiet på Twitter at mannskaper fra Røde Kors er fremme og i kontakt med mannen. «Han er i god behold, våt og kald, men fysisk uskadet».