Her stikker føreren av: – Det ligger masse tyvegods i bilen

Hundepatrulje søker etter mannen som stakk av etter villmannskjøringen. Bileieren forteller at de fant tyvegods i bilen.

På stedet forteller eieren av lastebilen til BT at det ligger tyvegods i førerhuset.

– Det ligger masse tyvegods, blant annet en tv-skjerm og noe datautstyr. Det ligger også noen klær igjen i bilen, sier han.

Ifølge eieren lå det en hjelm og en refleksvest i bilen, som brukes ved varelevering. Det har trolig mannen tatt på seg, tror eieren.

I 15-tiden var bilberger på plass i Fjellveien, og det pågår nå bilberging på stedet.

Her blir lastebilen dratt opp. Foto: Jannica Luoto

Har funnet sjal

Ved 14.15-tiden fortalte operasjonsleder Per Algrøy at føreren fremdeles ikke er funnet og at det ikke er meldt om skadede.

– Politiet har flere patruljer i sentrum, men nå har det gått en del tid. Føreren kan være nesten hvor som helst. Nå satser vi mer på etterretning og etterforskningssporet, for å finne ut hvem det kan være, sa han.

Like før klokken 16 opplyser politiet at sjåføren fremdeles er på frifot.

Lastebilen endte ferden i et gjerde i Fjellveien. Flere turgåere forteller at de måtte hoppe unna da den kom kjørende gjennom turområdet. Foto: Jannica Luoto

– Flere patruljer, inkludert hundepatrulje, søker etter mannen. Vi har sikret oss noen gjenstander, blant annet et sjal. Vi får se om det leder oss noen vei, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen.

Sjalet ble funnet i Fjellveien.

– Tydelig beruset

Politiet går ut med følgende beskrivelse av mannen som løp fra stedet:

– Han er cirka 1,70 meter høy og i 30-årene, hadde lyse jeans og var tydelig beruset.

