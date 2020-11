– Gå ut og lek med barna i byen

En ny lekeplass er åpnet i Byparken i Bergen sentrum, med egen bane for boccia og klinkekuler.

Bocciabanen i Byparken er klar til bruk. Kulene til byråd Eline Haakestad lander imponerende nær grisen (den lille svarte kulen). Foto: Pål Engesæter

– Gå ut og lek med barna i byen. Her er det perfekt for at barn og voksne kan leke sammen. Det kan trenges nå i disse vanskelige tidene, sier byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad.

Fredag var det sjeldent vakkert vær med sol og kulde i Bergen. Byråden har tatt seg en liten pause fra bybanediskusjonene, for å åpne lekeplassen i Byparken. Det var ingen offisiell åpning, men startsignalet for at lekeplassen er klar til bruk.

Byråd Eline Haakestad kaster kulene sterkt konsentrert. Konkurranseinstinktet er på plass Foto: Pål Engesæter

Barnas kuler og spader

Den elleve meter lange og tre meter breie banen, er laget for lek med kuler. Bocciakuler og klinkekuler ligger ved banen klar til fri bruk.

Skålene er merket med at dette tilhører alle barna i Bergen.

– Tror dere ikke dette utstyret forsvinner raskt?

– Vi må sikkert regne med noe svinn, men vi håper de fleste ikke er så smålige at de stjeler barnas leker. Her er det mulighet for alle til å leke og kose seg, sier prosjektleder for Barnas byrom, Alexandra Altermark.

Sammen med byråden pakker hun ut kuler, skåler og spader.

– Dette passer for spontan lek når du er ute på tur. Vi tror og håper det blir populært, sier Altermark.

Små og store kuler klare til lek. Foto: Pål Engesæter

Skåler merket for lek. Foto: Margrethe Vikan Sæbø, Bergen kommune

Alle barn i Bergen sin. Foto: Margrethe Vikan Sæbø, Bergen kommune

Grønn sand og vannlek

På lekeplassen er det også et balansestativ, og til våren kommer det vannleker.

Fontenen rundt skulpturen «Fiskeren» skal brukes til ulike leker for barna, med vannrenner og bøtter.

I den andre enden av Byparken i hjørnet ved Lysverket, er det laget en stor sandkasse. Olivengrønn sand er fylt på og skåler og spader er satt ut. Olivinsand er brukt som underlag ved flere kunst- og lekeinstallasjoner i Bergen, og olivin skal være et steinmateriale med en rekke gode egenskaper.

I hjørnet av Byparken ved Kode/Lysverket setter Altermark ut bøtter og spader på plass i den olivengrønne sanden. Foto: Margrethe Vikan Sæbø, Bergen kommune

Lekeplassen med kulebanen ligger sentralt like ved Festplassen. Foto: Ørjan Deisz

Skal stå i ett år

Byparken ligger på fredet bygrunn, og ved utplassering av lekeapparatene har en tatt hensyn til dette. Balanseleken er satt på en treplatting og kulebanen er lagt på duk, slik at de lett kan flyttes.

Lekeplassen i Byparken er midlertidig og skal stå i ett år. Den er på samme måte som rulleparken i Marken en testlab for å teste ut hva folk ønsker skal være med i den nye store lekeplassen som skal etableres i Bergen sentrum.

– Det er fortsatt ikke bestemt hvor den store lekeplassen skal komme, det er det politikerne som skal avgjøre. I fagnotatet om saken er det flere forslag. Det ene er på Nordre Tollbodkai på Nordnes, Nøstetorget og det er flere forslag i Rådhuskvartalet, sier Altermark

Verken Altermark eller Haakestad kan si noe om når den nye store lekeplassen i sentrum vil stå klar, men antyder om en tre års tid.

Balansestativet i Byparken. Foto: Pål Engesæter

Flere andre steder i byen etableres det nå nye faste lekeplasser. Damsgård lekeplass på Laksevåg, Løvstakklien lekeplass, Øyrane skatepark, Lien lekeplass og Solheim ballbane er prosjekter det jobbes med.

Ved denne fontenen til skulpturen «Fiskeren» i Byparken vil det til våren komme vannleker og renner. Fontenen ble i år oppgradert slik at vannet blir resirkulert. Foto: Margrethe Vikan Sæbø, Bergen kommune

Skåler og spader klar til bruk i den olivengrønne sanden. Dele – ikke stjele. Foto: Margrethe Vikan Sæbø, Bergen kommune

