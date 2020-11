Politiet stanset to fester: – Alle deltakerne fotografert og avhørt

– Dette er åpenbare brudd på smitteverntiltakene og vil bli straffeforfulgt, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Fra lørdag kveld til søndag morgen fikk politiet 21 meldinger om fester og høy musikk. Mesteparten gjaldt fester i Bergen. Foto: Odd Mehus (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

I en enebolig på Straume i Øygarden sprang noen av festdeltakerne og gjemte seg da to politipatruljer kom lørdag kveld. Det viste seg etter hvert at det var ti personer til stede på festen som politiet avsluttet.

Hjemme alene-fest

– En mann i 20-årene arrangerte alene hjemmefest. Når folk gjemmer seg for politiet, er det åpenbart at de vet at dette er brudd på smittevernreglene, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.

Politiet ble varslet klokken 22.45 lørdag om at det var mange ungdommer samlet og støy. Den yngste på festen var 18 år, flesteparten var i 20-årene.

– Alle deltakerne er blitt fotografert og avhørt. Det må nøye dokumenteres, slik at det ikke skal være noen tvil etterpå om noen var på festen eller ikke, sier Knappen.

Fest i leilighet

Ved 23.30-tiden lørdag kveld rykket også to politipatruljer ut til en fest i en leilighet i Loddefjord. Der var det ni personer til stede.

Mannen som arrangerte festen, er i midten av 20-årene. En av deltakerne er i 30-årene, de fleste er i 20-årene.

– Mye folk og røyk

– Her var deltakerne litt eldre. Vi fikk melding om at det var mye folk og høy musikk. Det ble også benyttet en røykmaskin, så det kom røyk ut av leiligheten. Men vi var klar over at det ikke var brann, sier Knappen.

Da politiet for to uker siden rykket ut til en leilighet i Sandviken der det var fest, måtte festdeltakerne ut med totalt 70.000 kroner i bøter for å ha brutt den lokale forskriften om smitteverntiltak.

Festarrangøren fikk en bot på 10.000 kroner, mens de som var på festen måtte betale 5000 kroner hver.

Operasjonsleder Knappen sier til BT at det er etterforsker og jurist som skal avgjøre hvem som får bøter etter festene denne helgen.

Fra klokken 22.30 lørdag kveld til søndag morgen fikk Vest politidistrikt 21 meldinger om fester og høy musikk. Mesteparten av dette var i Bergen.

– Vi har ikke kapasitet til å rykke ut på alt. Hovedtyngden handler om folk i 20-årene, sier Knappen.

– Veldig synd

– Hva tenker du om dette?

– Det er veldig synd at noen ikke klarer å følge forskriftene om smitteverntiltak. Det går ut over befolkningen generelt. Hvis ikke vi får slått ned smitten, kan vi ikke feire jul slik vi vil. Vi håper at folk følger rådene fra myndighetene, sier operasjonslederen i politiet.