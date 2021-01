En energisk, sosial og omsorgsfull entusiast

Espen Lodden døde 15. januar, bare 47 år gammel.

Espen Lodden ble bare 47 år gammel. Han var veldig glad i friluftsliv – som kanoturer, jakt, dykking, vinterteltturer på Svalbard, telemarkski og seiling, skriver venner i minneordet. Foto: Privat

Vår kjære og gode venn Espen Lodden levde bare i 47 år. Han døde 15. januar av lymfekreft.

Espen ble født i Oslo, vokste opp på Ålgård, gikk på Sandnes VGS og bodde i Bergen fra han var 20 år.

Under realfagsstudiene ved UiB forsvant hans forsiktige fremtoning fra ungdomsårene – han kjøpte motorsykkel og grodde langt hår og skjegg.

Han fikk stadig nye venner når han kastet seg ut i nye aktiviteter, eller ved å raust hjelpe folk han knapt kjente. Han brant for teknologiske løsninger på miljøutfordringer og fikk bidra til dette på jobben sin i Emisoft, hvor han utviklet programvare for å kontrollere industriell forurensning.

Espen var nysgjerrig og kunnskapshungrig, stadig med en podkast på øret – om tema som global oppvarming, atferdspsykologi, politikk og romforskning.

Nysgjerrigheten drev ham også til å bli «seriehobbyist»: Han var innom ølbrygging, andeoppdrett, matlaging, fotografering, salsa, tango, Nattjazz, 3D-printing og rørlegging.

I hans siste par leveår begynte han med bueskyting og hevdet seg på nasjonalt nivå.

Espen var veldig glad i friluftsliv – som kanoturer, jakt, dykking, vinterteltturer på Svalbard, telemarkski og seiling.

Han reiste på campingtur i Australia og New Zealand, og i India på en veteranmotorsykkel.

Espen møtte Theresa fra England i 2008 og sammen fikk de barna Benjamin (7) og Ella (4). Han var nært knyttet til familien sin, sine foreldre og søster. De bodde først på Hop og senere på Øvsttun.

Espen tok avskjed på Facebook to dager før han døde:

«I can in no way say that I am ready to die. What hurts the most is that the time with Theresa, Benjamin and Ella was cut so short. But I have been incredibly lucky to be born in this time and in this country. I have also been blessed with growing up in a fantastic loving family. Further, I have also been fortunate to have a job with a meaningful purpose and with fantastic colleagues. On top of that, there is all the friends that have enriched my life so immensely. What more can one expect?»

Vi kommer aldri til å glemme Espen.

For familie og venner, Arnstein Mykletun