Bil krasjet i mur – store materielle skader

Ingen personer er alvorlig skadet etter ulykken.

Ulykken skjedde ved Åstveit idrettspark. Foto: Benedicte Telle

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

En bil har kollidert i en mur i Botnane på Tertnes, forteller politiets operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Det er store skader på bilen. Det var to personer i den. De er bevisste, ifølge operasjonslederen.

Ulykken ble meldt klokken 13.27.

I 14.30-tiden opplyser Dahl-Michelsen at de to personene i bilen er fraktet til legevakten. De betegnes som lettere skadet. Det er mistanke om at bilen hadde høy fart da ulykken inntraff, og førerkort er beslaglagt.

Det er 40-sone på stedet.

– Mistanken er basert på de store materielle skadene. Vitner melder også om svært høye lyder da ulykken inntraff, sier Michelsen.

