Ti personer fikk øyenskader av fyrverkeri

Vernebriller reddet én mann fra alvorlig øyenskade.

Foto: Rune Sævig

Ti personer fikk øyenskader av fyrverkeri i løpet av nyttårsaften og natt til første nyttårsdag, i Norge. Det opplyser overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Antallet øyenskader i år er fem tilfeller færre enn i fjor. Tre av de ti skadene er alvorlige, mens syv er moderat alvorlige.

En man opplevde at et effektbatteri eksploderte i det han tente på, men ble reddet fra alvorlig øyenskade fordi han hadde vernebriller, ifølge Bull.

Hvert år samler overlegen oversikt, fra alle landets øyeavdelinger, over hvor mange som behandles for øyenskader etter nyttårsfeiringen.

Blant de skadede er det seks menn, to gutter og to kvinner.

Ifølge Bull var tre av de skadede var tilskuere. De to guttene som er skadet skal ha manipulert et effektbatteri og fikk, i tillegg til øyenskader, skader på kroppen.

Opplysningene Bull har fått i forbindelse med ulykkene viser at to effektbatteri skal ha eksplodert i det lunten ble påtent. To batteri skal ha veltet, og forårsaket alvorlige øyenskader.

En av dem som ble skadet skal ha lent seg over et batteri da det ikke tok fyr på første forsøk. En annen skal ha åpnet et batteri etter at den påtente lunten ikke brant helt opp. Da lunten ble tent på nytt skal vedkommende ha blitt truffet i ansiktet.

På 16 år har det vært 250 øyenskader i forbindelse med nyttårsfyrverkeri. I tillegg blir det meldt om håndskader, brannskader og andre mindre skader på legevaktene rundt omkring i landet.

– Det er mye uvettig bruk og bevisst misbruk av fyrverkeri med skyting mot personer og påtenning innendørs. Fra mitt faglige ståsted som øyelege mener jeg at politikerne bør innføre forbud mot fyrverkeri, uttaler Bull i en pressemelding.