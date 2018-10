– Nå håper vi bare at det ikke begynner å regne for mye, sier pappaen.

For en uke siden fikk Øyvind Eliassen og sønnen Thom Fredrik (9) en idé til et litt spesielt halloween-kostyme.

– Thom Fredrik er veldig opptatt av transformers, og ser alt han kommer over både på Netflix og på YouTube. Så begynte vi å snakke om vi skulle forsøke å lage et transformers-kostyme, og om vi rakk det til halloween, sier Øyvind Eliassen.

– Jeg gleder meg

Onsdag kveld, like før de skulle legge ut på runden fra dør til dør, var de spente.

– Jeg gleder meg. Dette er ikke første gangen vi har laget et slikt kostyme. På nyttårsaften i fjor laget pappa et Star Wars-kostyme til meg, sier Thom Fredrik.

Han håper han får masse snop i kveld siden han har et så stilig kostyme.

– Pappa gjorde mesteparten av kostymet, men jeg er spent på hva folk kommer til å si, sier 9-åringen.

Privat

Planen er å være som bilen når de ringer på, og deretter reise seg opp når folk har åpnet døren.

– Det blir spennende å se reaksjonen til folk, sier pappa Eliassen.

Han er usikker på hva de vil finne på til neste års Halloween.

– Nå har vi lagt listen ganske høyt, så vi får se. Men et kostyme må vi få til å lage, sier Eliassen.

Pappesker og lim

Eliassen og sønnen satte i gang, og brukte all ledig tid i garasjen. Den første helgen låste de seg rett og slett inne i garasjen. Ingen andre fikk lov til å se eller til komme inn.

Privat

– Først gjorde vi litt research på YouTube, og prøvde å finne ut hva vi kunne gjøre for å lage noe som så enda bedre ut enn det de andre hadde. Dermed var ambisjonsnivået satt, forteller Eliassen.

Privat

Løsningen ble en haug med pappesker fra en kollega som nettopp hadde flyttet, og minst en kilo med lim. Eliassen synes derfor kollegaen skal ha litt av æren for at de fikk dette til.

– Vi begynte med en pappeske, så en eske til og så begynte vi å kutte ut hjelm og deler til bilen. Alt ble limt sammen med en limpistol. Det gikk i alle fall med fem store pappesker til kostymet, og masse maling.

Grundig dokumentert

Han forteller at kromdeler ble lakkert, lys funnet frem, ekte muttere montert og lufteventiler og papprør for eksospipene, som består av to rør i forskjellige størrelser, ble utformet.

Uken ble grundig dokumentert både med bilder og video.

Privat

– Når vi først har sagt vi skal gjøre det, må vi jo det. Men jeg må innrømme at jeg ble litt trøtt når jeg satt å loddet lysene på armene klokken 02.30 om natten. Jeg laget også en knapp, slik at han kan skru av og på lysene fra innsiden.

Privat

Storebroren og pappaen fikk god hjelp fra lillesøsteren Isabell (6) til å male.

– Hun skal være flaggermus på halloween. Hun skal likne på en liten flaggermus hun har. Så min samboer har sydd og stått på for å lage kostymet til henne.

Privat

Privat

– Håper det ikke regner for mye

9-åringen har fått lov til å vise frem kostymet sitt på skolen allerede.

– Men det er litt vanskelig å gå rundt i. Det er mye papp og litt stivt å gå med. Det kan også være litt vanskelig å sette seg ned på grunn av alt som stikker ut bak, som eksosrøret, sier han.

– Men tåler kostymet regn?

Privat

– Ja, det gjør det. Vi har lest værvarslingen og jeg må innrømme at jeg er litt bekymret. Men den er malt og bør tåle litt. Vi får ta det som det kommer, og så håper vi bare at det ikke begynner å regne for mye.

Selv har han ikke hatt tid til å tenke på kostyme til seg selv.

– Nei, jeg har ingenting å gå med. Det får bli et arr eller to i ansiktet.