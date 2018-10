– Jeg føler meg veldig høy på adrenalin, konstaterer butikksjefen på Askøy.

På vei til jobben onsdag morgen, oppdaget Ingrid Drevsjø en vogn med hagebord som var stjålet fra en container til Hageland på Juvikflaten. Like utenfor hagesenteret, sto en to meter høy trillevogn til, fullastet med rottingmøbler.

Sikret tyvgodset

Da hun kom ut etter å ha vært en tur inne i butikken, møtte hun på en mann som var i ferd med å surre tyvgodset fast med et tau.

– Da spurte jeg hva han holdt på med. Det er jo ikke dine ting, du kan jo ikke bare komme her og forsyne deg, sa jeg. Men mannen svarte at han bare skulle hente dette, og navnga en fyr som hadde bedt ham om det. Han virket litt ruset, forteller Drevsjø.

2211-tipser

Ringte politiet

Da hun gikk inn i butikken for å ringe til politiet, låste hun døren etter seg.

– Det tok jo litt tid, for jeg ble jo satt over noen ganger før jeg kom til sentralbordet, men damen jeg snakket med hos politiet spurte om jeg kunne observere mannen, sier butikklederen.

For å unngå å treffe på tyven flere ganger, gikk hun ut en dør på siden av bygget, der Drevsjø hadde utsikt fra et hjørne.

– Nå brenner det

– Da veltet det røyk ut av en container som står to meter fra husveggen. Nå brenner det og, sa jeg til sentralborddamen og fortalte henne at jeg måtte flytte en truck full av diesel som sto like ved siden av, sier 58-åringen.

Hun sprang inn i butikken og hentet nøklene til trucken og fikk kjørt den på trygg avstand. En dør inn til den brennende containeren var lukket, så butikksjefen ristet i døren mens hun ropte om det var noen der inne.

2211-tipser

Politiet varslet brannvesenet klokken 08.47, og elleve minutter seinere var brannen slukket.

– Containeren står to-tre meter fra bygget, så dette kunne potensielt ha blitt en stygg brann, dersom ikke containeren var lukket. Det var også bra at den ansatte fikk fjernet trucken, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.

Ingen pågrepet

– Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen etter tyveriet og brannen. Politiet fant igjen noe tyvgods som er levert tilbake til butikken, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord hos Vest politidistrikt.

Selv om dagen til butikksjefen begynte dramatisk, forsikrer hun at hun har vært ute en vinternatt før.

– Da jeg jobbet på Rema, sprang jeg halve Sotrabroen etter en tyv som hadde stjålet slips. Jeg blir så eitrende galen og litt oppgitt, slår Drevsjø fast.