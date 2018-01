En mor og fire barn ble husløse, etter brann i en enebolig på Askøy natt til tirsdag. Politiet tror en varmelampe til kaniner på utsiden kan være årsaken.

Politiet fikk melding om brannen klokken 01.27. Fem personer oppholdt seg i boligen, av dem fire barn. Alle kom seg ut.

De fem var en mor og hennes fire barn i alderen 3 til 18 år.

Brannen var på Hauglandshella, forteller vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen i Hordaland. De som var i huset hadde selv kontaktet brannvesenet.

– Brannen er slukket nå, men vi holder på med restverdisikring. Huset er ubeboelig, sier han til BT i 05-tiden.

Haga beskriver slokkingsarbeidet som vanskelig – av flere grunner.

– Det blåste kraftig i natt, og tilkomstveien var både smal og bratt.

Vanskelig slokking

Det brant i en husvegg da brannvesenet kom frem. De fem som hadde vært i boligen, ble truffet på utsiden.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men ifølge politiet kan det ha sammenheng med en varmelampe på utsiden, en varmelampe for kaniner.

ØRJAN TORHEIM

– Huseier hadde selv prøvd å slokke med et pulverapparat, men det gikk ikke. Basert på det som kom frem på stedet, ser vi denne varmelampen som en sannsynlig årsak til brannen. Den kan ha falt ned eller kommet borti noe. Men det er for tidlig å konkludere, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit.

Politiet på Askøy har bedt om hjelp fra kriminalteknikere ved Bergen sentrum politistasjon, og de har sagt ja til å bistå. Det er imidlertid ikke helt klart når de skal ut til brannstedet.

Skal sperres av

Kolltveit sier området rundt huset vil bli sperret av når brannvesenet er ferdig med sitt arbeid.

– Det kan bli aktuelt å sende kriminalteknikere til stedet.

De fem personene ble tatt hånd om og sjekket av helsepersonell, og de dro senere videre til et familiemedlem.

Like før klokken 03 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen, men at huset var totalskadet.

– Huset står, men det er hull i tak og vegger, sier Kolltveit.