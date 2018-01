Tidligere i januar spilte popstjernen Wang Yuan (17) inn musikkvideo på Vestlandet. Dagen etter publiseringen var videoen sett av flere millioner.

I musikkvideoen – til det som er spådd å bli den kinesiske Justin Bieber – får Bergen vist seg fra sin aller beste side.

Badet i sol, og med et tynt snølag over Ulriken, har bildene fra Bergen blitt vist over seks millioner ganger siden den ble publisert på onsdag.

Også Myrkdalen og Flåm har fått godt med spilletid.

Se videoen her.

Fra videoen til «Seventeen»

Innflytelsesrik tenåring

For noen uker siden dukket nemlig en av Kinas største popstjerner, Wang Yuan (17), opp på Vestlandet for å spille inn musikkvideo til sin nye singel «Seventeen».

Det skjedde etter at Sina Weibo – Kinas svar på Facebook og Twitter – og superstjernenes management i november tok kontakt med Innovasjon Norge og luftet mulighetene for et samarbeid.

17-åringen har en av Kinas største følgerskare på sosiale medier, og har blant annet havnet på Time Magazine’s liste over verdens mest innflytelsesrike tenåringer.

Innovasjon Norge forteller til TV 2, som først omtalte videoen, at de er svært begeistret for resultatet.

– Norge som destinasjon har aldri hatt større synlighet i Kina enn akkurat nå, og Norge er virkelig satt på kartet som en vinterdestinasjon, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge, til TV 2.

Håper å fremme skiturisme

I musikkvideoen legger Yuan ut på en reise på Vestlandet i jakten på et sted som er avbildet på et norsk postkort.

Reisen starter med en sykkeltur nedover Øvregaten i Bergen, over Bryggen og til slutt inn på Bergen jernbanestasjon, hvor 17-åringen setter seg på Flåmsbanen.

Der kommer popstjerne i prat med 59 år gamle Alf Sigurd Strømsnes, som fikk rollen som «gammel mann» på toget.

– Jeg sa ja til en rolle jeg ikke hadde peiling på. Men jeg er født på en positiv dag, og liker å ta ting på sparket, sier Strømsnes til NRK.

Til NRK sier Innovasjon Norge at de håper videoen kan fremme flere skiturister frem mot OL i Beijing i 2022.

– Her når vi reisende vi aldri hadde nådd gjennom tradisjonelle kampanjer, sier reiselivsdirektør Holm.