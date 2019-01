TERRORTILTALT: Denne veka starta rettssaka mot ei 31 år gammal somalisk kvinne i Oslo tingrett. Kvinna nekta for å ha hatt noko med terrororganisasjonen IS å gjere. FOTO: Ester Marie Bjørneboe

– Eg var sosial og gjekk på skule. Ein sommar jobba eg på Malakoff-festivalen på Nordfjordeid.

No er den 31 år gamle kvinna tiltalt for å ha delteke i terrororganisasjonen IS.