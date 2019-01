Bergen ble kledd i vinterdrakt natt til mandag. Nå er det utsikter til mer snø.

– Det er kjøling vind som trekker sørover etter uværet i Nord-Norge som setter sitt preg på Vestlandet akkurat nå. Det blir mer snø til natten og i morgentimene tirsdag. Deretter glir det over i regn, sier Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet.

Mer snø tirsdag morgen

Utover ettermiddagen mandag kan det også komme noe nedbør i form av snø i lavlandet. Ifølge Vegtrafikksentralen var det en del problemer som en følge av snøfallet mandag morgen. Meldingene fra Vervarslinga gjør at veifarende også i morgen tidlig må sørge for å være godt skodd.

– Om snøen forsvinner ut på onsdagen, er det vanskelig å ha en klar formening om. Det er godt mulig at vi beholder et hvitt belegg i gatene også tirsdag. Onsdag kveld dukker det opp en ny front. Det blir litt av-og-på-vær. Regn og snø, sier Selberg.

Eirik Brekke (arkiv)

Ski og akebrett

Inn mot helgen ser det ut til å stabilisere seg med minusgrader.

– Onsdag, torsdag og fredag vil være preget av snøbyger. Lettere nedbør inn mot helgen. Snøen kommer etter all sannsynlighet til å bli liggende slik at bergenserne til helgen kan finne frem ski og akebrett, sier Selberg.

Værmeldingen lover også en del sol.

– Dette kan med andre ord bli den første ordentlige vinterhelgen for Bergen sin del. Men det ligger an til at lavlandet her vest kan få mer kulde og snø fremover. Månedsvarsel som vi har tilgang til viser at det ligger an til en vinterlig periode i slutten av januar, og også et stykke ut i februar, sier Selberg.