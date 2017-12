Bjørn Færø (65)

– For noen år siden merket jeg at noe var galt med synet mitt. Det viste seg å være en hjerneskade, som gjorde meg ​synshemmet på bare kort tid. Den gode jobben min i Nordsjøen måtte jeg gi opp, og livet ble snudd fullstendig på hodet. Men med god hjelp fra familien​ og ikke minst min kone, klarte jeg å holde spiriten oppe. ​Hun er fenomenal, det må jeg bare si. Blindeforbundet er også til uvurderlig hjelp. Å gå med den hvite stokken var et stort hinder for meg. I den første tiden prøvde jeg å klare meg uten, men det resulterte i mange uhell, og jeg måtte krype til korset. Men summa summarum har det gått seg til. Nå synes jeg at livet er godt å leve.