Nedbøren som er på vei kan gi femårsflom på Vestlandet, advarer NVE.

Store mengder nedbør er i ferd med å finne veien til Vestlandet, og det skal regne heftig i tre døgn fremover. Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut varsel fare for flom og skred på oransje nivå – nest høyeste farenivå – for midtre og indre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden.

– Dette er alvorlig. Det er det nest høyeste varslingsnivået vi har, sier vakthavende hydrolog Erik Holmqvist i NVE, og fortsetter:

NVE (skjermdump)

– Et oransje flomvarsel dekker fra fem og opp mot 50 års gjentaksintervall. Det betyr at dette er på et nivå der det kan oppstå betydelig skade.

Kan bli et ekstremvær

Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel om økt overvåking før et mulig ekstremvær. Vakthavende meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vervarslinga på Vestlandet kaller det «en nokså alvorlig situasjon».

– Dette er noe som oppstår omkring hvert femte år. Det kan bli et ekstremvær. Foreløpig er det ikke det, men vi følger situasjonen nøye, sier hun.

Både NVE og Meteorologisk institutt har økt bemanningen for å følge med på uværet de neste dagene.

– Vi har flere personer på vakt som bare følger med på denne hendelsen, sier Olsen.

YR.no

Lavere vassdrag mest utsatt

Ifølge NVE kan utsatte steder få 200-300 millimeter nedbør de neste tre døgnene, regnet fra og med natt til tirsdag. Mildværet gjør at nedbøren vil falle som regn også i fjellet, særlig sør i Hordaland og i Rogaland. Ifølge meteorolog Olsen kan snøgrensen komme opp i 1500 meter.

– I utgangspunktet er det de litt mer lavereliggende vassdragene som vil være mest utsatt for flom, sier Holmqvist i NVE, og forklarer:

– De tre neste døgnene er det ventet veldig mye nedbør. Hvilken effekt det får på vannføringen, avhenger av flere ting. Nedbøren er én ting. Litt høyere eller litt lavere temperatur vil få veldig store utslag på snøsmeltingen, samt om du får snø eller regn i fjellet. Snøen som ligger i fjellet vil eventuelt kunne absorbere en del regnvann. Så det er knyttet stor usikkerhet til snøsmeltingen.

NVE (skjermdump)

Nye prognoser senere tirsdag

NVE oppdaterer daglig et kart over forventet vannføring. I tillegg til flomfaren er det altså betydelig fare for jord-, sørpe- og flomskred samt snøskred.

– Så det er all grunn til å være oppmerksom. Det er for eksempel stor sannsynlighet for stengte veier på grunn av skred, sier Holmqvist.

NVE (skjermdump)

De siste prognosene fra Meteorologisk institutt viser at det fra mandag kveld til tirsdag ventes lokalt 120-140 millimeter nedbør i løpet av 30 timer, onsdag 60-80 millimeter på 24 timer og torsdag 90-120 millimeter på 24 timer.

Disse prognosene vil bli oppdatert senere tirsdag.

Ifølge meteorolog Olsen er det mest usikkerhet knyttet til torsdagen, og hvor lavtrykket vil ligge da.

NVE (skjermdump)

– Foreløpig ser det fortsatt ut til å bli mye nedbør frem til torsdag kveld. Rogaland og sørlige deler av Hordaland vil få stadig tilførsel av mild og fuktig luft, mens ytre og nordlige strøk får en pause i nedbøren, sier Olsen.

– Ikke like ille som Odda

Når Holmqvist i NVE blir bedt om å sammenligne situasjonen med den som var før flommen i Odda i 2014, sier han at det ikke ser ut til å bli like ille:

– Vi hadde en voldsom situasjon i oktober 2014, men da kom det mye regn også nord i Hordaland, det regnet over litt større områder. Det ser ut som nedbørsprognosene nå ligger litt lavere enn de gjorde da.

Bildet er fra Odda før og etter flommen for tre år siden:

Det er bare noen måneder siden Nordfjord ble hardt rammet av flom, men hydrologen sier at det ikke kan sammenlignes med dagens situasjon.

– Der var det en voldsom og intens nedbør over få timer. Det var ekstraordinært. Det er ikke den typen nedbør vi får nå, sier Holmqvist, som ber folk vise respekt for naturkreftene de neste dagene.

– Er det folk som oppdager ting, enten det er flom eller skred, er det viktig å varsle videre, til kommunen eller politiet. Det kan være til hjelp for andre.