Byrådet har bestemt seg for at demningsdokumenter ikke kan hemmeligholdes. Samtidig ber de om en ekstern gjennomgang av hele saken.

Etter at politiet bestemte seg for å starte etterforskning av demningsbristen forrige uke, sendte de et brev til Bergen kommune hvor de ba om at pressen ikke fikk innsyn i noen av dokumentene som var knyttet til hendelsen.

Kommuneadvokaten og andre jurister i kommunen har onsdag landet på at det ikke er grunnlag i loven for å etterkomme dette ønsket.

– Vi har derfor besluttet at det ikke vil bli utsatt offentliggjøring av dokumentene, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) til BT.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Ikke grunnlag

Politiet ønsket nemlig at dokumentene som viser dialogen kommunen har hatt med de forskjellige aktørene i forkant av demningsbristen skulle hemmeligholdes i minst fire uker.

– Nå har juristene og kommuneadvokaten vurdert anmodningen fra politiet, og konkludert med at det ikke er hjemmel til dette. Fra byrådets side har vi ikke noe grunnlag for å overprøve juristenes syn, sier Schjelderup.

Byrådslederen understreker at de har vært opptatt av åpenhet og offentlighet rundt denne saken.

– Jeg kan heller ikke se at dette skal han noen konsekvenser for politiets etterforskning, sier han.

Skal ha ekstern gransking

I tillegg til politiets etterforskning har kommunen startet en intern gjennomgang av årsakene til at Munkebotn-demningen brast. Det er seksjon for internkontroll som gjør dette arbeidet.

Byrådet har nå bestemt seg for å starte en ekstern gjennomgang også, slik blant andre Høyre har tatt til orde for i bystyret.

– Vi er i hovedsak opptatt av to ting etter hendelsen i Munkebotn. Det første er å komme til bunns i hva som har skjedd, og hvorfor. For det andre vil vi forsikre oss om at fremtidige arbeid på dammer og demninger, fullt ut ivaretar sikkerheten for byens innbyggere, sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti i en pressemelding på kommunens nettsider.

I tillegg til den eksterne granskingen har Tryti også bedt om en gjennomgang av alle planlagte rehabiliteringer av demninger i tiden fremover.