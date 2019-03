En tysk student er reddet ned etter å ha søkt tilflukt under masten på Ulriksbanen.

Mannen som måtte reddes ned etter 18 timer på Ulriken er nå kjørt hjem av politiet. Klokken 07.10 var han hjemme igjen.

Mannen er 23 år gammel og fra Tyskland. Da en hundepatrulje fant ham onsdag morgen var han utstyrt med blant annet dongeribukse, joggesko og paraply. Trolig har han gått opp på Ulriken tirsdag formiddag.

Ikke fjellvant

– Han var mildt sagt ikke særlig fjellvant, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

23-åringen ringte til politiet for å få hjelp allerede tirsdag i 12-tiden. Han mente at snø og is gjorde at det ble vanskelig å komme seg ned. Han ønsket helikopter. Men politiet ba ham gå ned selv, eventuelt sammen med andre som var på Ulriken i går.

– Da vi ikke hørte noe mer, forventet at vi at han hadde kommet seg ned igjen, sier Geitle.

Kald og fortvilt

Men 18 timer etterpå fikk politiet en ny telefon fra mannen. Da var mannen kald og fortvilt. Han hadde brutt seg inn i et rom under Ulriksmasten.

– Sånn vi forstår det har han opplevd at han var i nød. Han har vært skikkelig redd, sier Geitle.

Mannen var ellers i fin form og trengte ikke legetilsyn etter hjelpen ned fra 600 meters høyde.