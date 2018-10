Brit Storetvedt døde 7. september, 74 år gammel.

Brit og jeg ble kjent med hverandre gjennom våre ektemenn som var kolleger. Vi hadde mange gode stunder sammen med felles middager hos Brit og Knut eller hjemme hos oss.

Da Brit måtte slutte å jobbe, fant hun andre ting å bruke tiden sin på. Det viste seg snart at hun hadde evner i mange retninger. Hun hadde stor interesse for foto, hun tok kurs i akvarellmaling, sydde og broderte bunader til sin datter og hennes døtre igjen.

Til tross for stadige migreneanfall opp gjennom årene, sydde hun dukkeklær til våre døtre og fine dresser til vår sønn. Etter hvert tiltok plagene, blant annet ble hun stadig mer allergisk.

Vi reiste også på ferie sammen og siste gang til Santorini. Da fikk hun diffuse smerter i ryggen, og da vi kom hjem, måtte hun gjennom en hjerteoperasjon. Hun kom seg gjennom det, men så sviktet lungene. Etter hvert mistet hun mer og mer krefter. Til slutt ble hun innlagt på Fyllingsdalen sykehjem, og vi så alle hvor det bar hen.

Hun ble stadig svakere, og siste uken ble hun innlagt på Haukeland sykehus. Dagen etter ringte Knut og fortalte at et under hadde skjedd: Brit hadde kviknet til og fikk i seg næring. Vi reiste sporenstreks opp til henne og møtte en smilende Brit med spill levende øyne.

«Dette var i siste liten», sa vi til hverandre. «Nå får du likevel flytte med din kjære Knut til ny og lettstelt leilighet». Det siste hun sa til meg før jeg gikk var: «Erna, du må ringe Knut før du kommer neste gang, for jeg skal visst flyttes til Røde Kors. Du vet, ingen vet hvor haren hopper». Men så vendte alt seg til det verre, og haren fikk ikke hoppe mer.

Ofte ringte hun meg opp igjennom årene og spurte, «Gjett hvor jeg er nå, Erna?». Da svarte jeg alltid det samme: «Enten er du på sykehuset, eller så er du på skøytebanen». Slik var også Brit.

Takk for langt og godt vennskap og omtanke for meg og mine.

Erna Sognnæs Carlsen