Det er satt i gang full redningsaksjon etter at en mann falt over bord fra en seilbåt i Hjeltefjorden mellom Litlesotra og Askøy søndag ettermiddag.

Det er Hovedredningssentralen i Sør-Norge som koordinerer aksjonen.

Redningsleder Eirik Walle opplyser at det er satt i gang fullt søk med redningsskøyter, luftambulanse, brannbåt og et redningshelikopter som er tilkalt fra flybasen i Florø.

Rune Sævig

Kystvakten, Røde Kors og flere frivillige deltar også i søket

Det skal kun være én person som er savnet. HRS fikk meldingen klokken 15.36 søndag ettermiddag.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt opplyser at det skal ha vært to personer om bord i seilbåten. Redningsmannskapene er i telefonkontakt med den andre personen som befinner seg i båten.

Seilbåten er lokalisert like i nærheten av Anglevik på Litlesotra.

Klokken 17.24 melder HRS at det mannen fortsatt ikke er funnet, og at søket pågår med full styrke. Søksområdet strekker seg fra Anglavika til Ramsøy.

HRS ber alle fartøyer som trafikkerer området om å vise hensyn.

Ifølge NRK vil politiet snart starte søk på land i nærheten av Anglevik og på Askøy-siden.