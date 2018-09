Hovedredningssentralen i Sør-Norge har nå avsluttet leteaksjonen etter de fikk melding om en båt som var i ferd med å gå ned øst av Vågsøy mandag ettermiddag.

Observasjonenen har etter all sannsynlighet vært drivgods. Søket er avsluttet, melder Hovedredningssentralen på Twitter like før klokken 15.30.

Et redningshelikopter og redningsskøyten Simrad Buholmen søkte i området etter at det kom inn en melding om en båt som skulle være i ferd med å gå ned øst av Vågsøy.

– Vi har veldig lite. Vi har en observasjon som ble ringt inn til politiet, sa redningsleder Bjørn Jarle Åmlid ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge tidligere i ettermiddag.

Nødetatene ble varslet klokken 13.38 mandag ettermiddag.

– Var usikker

Mannen som ringte inn, var usikker på om han hadde sett en båt som gikk ned, eller en ubåt som dykket.

Observasjonen ble gjort i området mellom Silda og Vågsøy.

– Grunnen til at vi er usikre, er at han ikke klarer helt å beskrive hva han har sett. Vi tror heller ikke at det er ubåter som dykker så tett inntil land, sa redningslederen tidligere.

– Ikke gjort funn

Hovedredningssentralen har et redningshelikopter og en redningsskøyte som leter i området nå.

– Hvis det er en båt som har gått ned, vil vi finne vrakrester. Men foreløpig har de ikke funnet noe, opplyste Åmlid før redningsaksjonen ble avsluttet.