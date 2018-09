Søylene ved rådhuset er ikke sikre nok. Om lag 250 ansatte må ut av bygget når utbedringsarbeidet begynner mandag.

Byrådet melder at utbedringer av Bergen rådhus begynner mandag 17. september. De ansatte må ut av rådhuset mens arbeidene pågår.

Må tømmes

– Dette gjelder hele rådhuset. Alle må ut. Så du skjønner vi har litt å gjøre nå, sier en travel kommunikasjonssjef Eva Hille i Bergen kommune.

Om lag 250 personer har sin faste arbeidsplass i rådhuset.

Bergen kommune har i dag mottatt en rapport om den bygningstekniske tilstanden ved rådhuset.

Rapporten viser at betongsøylene i fasaden ikke oppfyller sikkerhetskrav i forskriftene, melder byrådet i en pressemelding.

Byrådet holder for øyeblikket en pressekonferanse om situasjonen.

Droppet vedlikehold

For seks år siden skrev BT at kommunen hadde latt være å vedlikeholde rådhusfasaden slik entreprenøren anbefalte.

Fasaden ble impregnert da bygget var nytt, og dette skulle gjentas hvert femte år. Bergen kommune har tidligere bekreftet at planene for impregnering ikke ble fulgt opp.

Konsekvensen ble at fuktighet trengte inn i til armeringen i veggen, som så har rustet og svulmet opp.

Forklaringen på det manglende vedlikeholdet er at det ble for dyrt.

– Vet ikke hvor vi skal være

Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne deltok på informasjonsmøtet byrådsleder Harald Schjelderup holdt for de ansatte tidligere i dag. Han sier det ikke ble gitt noe informasjon om hvor alle de ansatte skal jobbe i tiden fremover.

– Jeg regner med at vi får plukke med oss tingene våre før helgen, men vi vet ingenting om hvor vi skal være. Det er det alle er spente på. Det er jo litt av en jobb å finne plass til så mange mennesker, sier Båtstrand.

Han reagerer på BTs opplysninger om at kommunen droppet å vedlikeholde bygget slik det var forutsatt.

– Dette viser at forsømmelse av vedlikehold over mange år får store konsekvenser. Det burde være kjent at det ikke er penger å spare på å kutte vedlikehold. At vi nå plutselig må ut er veldig overraskende, sier Båtstrand.

I 2012 hadde kommunen inne fagfolk for å vurdere tilstanden til bygget. Den gang ble det konkludert med at vedlikeholdet kunne utsettes tre-fire år, og at det ikke var farlig å oppholde seg i bygget.

Nå er altså konklusjonen at sikkerhetskravene ikke er oppfylt.