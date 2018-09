Arnhild (65) og Kjell (66) Kolaas

– Da jeg møtte Kjell i 1972, hadde jeg ingen erfaring med motorsykkel. Den første turen husker jeg godt. Jeg var livredd. Mest fordi joggebuksen min var så glatt at jeg holdt på å gli av. Men med bedre utstyr gikk det bedre, og jeg begynte å like turene veldig godt. Så kom tiden da sykkelen ble byttet ut med barnevogn, og det ble en kjørepause på 20 år. Nå har runde to med tohjuling vart i 18 år, og vi håper begge at den varer i mange år fremover. Jeg sitter på, og Kjell kjører. Fra sykkelen opplever vi naturen så fint, vi kjenner luktene, alt blir mye sterkere. Og så kommer vi også nærmere hverandre. Å kjøre sammen på motorsykkel er romantisk. Jeg liker å si at det er sykkelen som er limet i forholdet vårt.