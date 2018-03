TV 2 reklamerte for utenlandske spillselskap på nettsiden sin. – Ulovlig, sier Lotteritilsynet.

Lotteritilsynet ble tidligere i år gjort oppmerksom på ulovlig markedsføring og formidling av pengespill på tv2.no – TV 2s nettside.

– Ulovlig markedsføring

24. januar fant tilsynet selv en annonse med link til spillselskapet expect.com.

– Annonsen innebærer ulovlig markedsføring og formidling av pengespill, slår seniorrådgiver Monica Alisøy Kjelsnes fast i et brev sendt til TV 2.

Hun viser til både lotteriloven og pengespilloven, der det heter at det er ulovlig å tilby pengespill som ikke har tillatelse i Norge, og også ulovlig å markedsføre slike pengespill.

– Økende problem

Expect.com har hovedkontor på Malta, og er ikke en tillatt leverandør av pengespill i Norge.

– Norske mediehus har ansvaret for at ulovlige annonser for utenlandske pengespillselskap ikke publiseres, skriver Lotteritilsynet til TV 2.

I brevet blir TV 2 truet med bøter hvis ikke annonsen fjernes. Den er nå fjernet.

Annonsen det er snakk om, var såkalt programmatisk annonsering. Da legger nettstedene ut ledig annonseplass på en digital børs, mens annonsørene legger inn bud på annonseplassen. Kjøpet skjer automatisk og annonsen vises i nåtid.

Kjelsnes skriver at det er et økende problem at norske nettaviser publiserer ulovlige spillannonser via slike annonsebørser.

– Lotteritilsynet ser behovet for at mediehusene styrker kontrolltiltakene ytterligere for å hindre at det skjer, heter det i brevet.

Legger seg flat

Informasjonsrådgiver Sissel Kruse Larsen i TV 2 legger seg flat på vegne av selskapet.

– At annonsen ble publisert på tv2.no er sterkt beklagelig, og det er i vår egen interesse å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier hun.

Hun opplyser at saken er avsluttet overfor Lotteritilsynet.

– Vi har undersøkt saken grundig og avdekket at den skyldtes sammentreff av flere uheldige omstendigheter, både i våre interne systemer og eksternt. Feilene er rettet og vi har styrket rutinene våre, sier hun.