GLEDENS DAG: Bergen Havn fikk tildelt 50 millioner til landstrømanlegg for cruiseskip fra Enova. Fra venstre: Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V), konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK, Ingrid von Streng Velken, styreleder i BKK, Jan Erik Kjerpeseth, styreleder i Bergen Havn, Tom Georg Indrevik, og havnedirektør Johnny Breivik. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen