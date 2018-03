De siste tekstilmaskinene i gamle Dale Fabrikker ble sendt til Pakistan for snart 10 år siden. Nå bæres nye maskiner inn. Dale skal bli bitcoinfabrikk.

– Kryptosøk kan bli den nye store industrien, sier driftsleder Arild Stamnes hos eiendomsselskapet Dale Fabrikker. Han tror de nye høyteknologiske leietakerne kan gi Dale ny vekst.

Historien til Dale Fabrikker strekker seg tilbake til 1879, med etablering av tekstilfabrikk. Den levde godt på tilgangen til rimelig elektrisitet, produsert på vann i Daleelva som styrter ned fra Bergsdalen. I tillegg sørget jernbanen for god kommunikasjon.

Gullalderen var i 1950- og 1960 årene med over 1100 ansatte.

I 1992 ble tekstilfabrikken delt i to, der Dale of Norway ble egen fabrikk som fremdeles driver genserproduksjon i egne lokaler.

Men tekstilproduksjonen i de gamle lokalene ble utkonkurrert av billiglandene i øst.

Hundrevis av datamaskiner

Det er hit en ny bransje som kan dra nytte av stabil og rimelig tilgang på strøm flytter inn: Utvinning av kryptovaluta – mining – gjennom datamaskiner som krever store mengder kraft til jobben.

Nå bæres hundrevis av datamaskiner inn i de gamle fabrikklokalene. En moderne fabrikk for utvinning av kryptovaluta monteres.

Det er Stavanger-selskapet Kryptovault AS som står bak. Gründerne har som mål å bli Norges største på utvinning av kryptovaluta. Det gjelder den mest kjente bitcoin, men også ethereum, litecoin og dash.

Fakta: Bitcoin Bitcoin er en digital valuta laget i 2009 av en person eller gruppe kjent under navnet Satoshi Nakamoto.

Valutaen genereres av dataprogrammer som setter begrensninger på hvor store beløp som skapes, noe som hindrer inflasjon. Betalingssystemet har ingen sentralisert struktur.

Noen fordeler med bitcoin er at den er særdeles godt kryptert, og at den kan bli delt opp i uendelig små brøkdeler – hvilket muliggjør mikrotransaksjoner. Den kan bli overført fra en person til en annen på tvers av kloden uten å gå via noen tredjepart.

Nettvalutaen har lenge vært populær blant kriminelle fordi den er vanskelig å spore.

En digital valuta veksles kun elektronisk, og eksisterer ikke i form av mynter og sedler. Ordet brukes vanligvis om såkalte kryptovalutaer, som verken er utstedt eller regulert av noen sentralbank og derfor ikke har noen statsmakt i ryggen. Valutaens verdi avgjøres derfor fullstendig av markedet, og verdien kan i prinsippet forsvinne når som helst. (Kilde: NTB)

Tor Høvik

Mining foregår ved at en skal løse en vanskelig matematisk oppgave, der den som først finner løsninger får gevinsten. Hvem som helst kan minere, men skal man ha håp om å tjene gode penger er det nødvendig å disponere billig og spesialbygd datakraft.

Storskala

Eksperter mener at brukes det få datamaskiner, blir utgiftene til strøm høyere enn gevinsten. Dessuten vil det ta for lang tid.

I Dale blir det storskala mining, med hundrevis av maskiner.

– Vi har den infrastrukturen som denne bransjen etterspør. Dale Fabrikker AS har gode kraftavtaler, transformerer selv høyspent til lavspent strøm og har tilgang på vannavkjøling. Det ligger til rette for utvinning av kryptovaluta, sier Stamnes.

På sjefskontoret i Dale Fabrikker henger et maleri fra 1709 av handelsmiljøet fra Bryggen i Bergen. De staselig stolene rundt møtebordet er fra 1800-tallet, overtrukket med okseskinn og spesiallaget i London.

Men det høres ekko når man går gjennom de stille korridorene i den gigantiske fabrikklokalene. Bygningene er til sammen 40.000 kvadratmeter store og eies av Oslo-selskapet Chr. Bjelland & Co. AS gjennom selskapet Dale Fabrikker AS.

Det mest av lokalene er utleid, men brukes hovedsakelig som lager.

Nå er Kryptovault i ferd med å flytte inn på 10.000 kvadratmeter, med rett til å leie ytterligere 10.000 kvadratmeter.

Store i Stavanger

Det er de to Stavanger-gründerne Rein-Owe Flister og Kjetil Hove Pettersen som står bak Kryptovault AS, som har investert flere ti talls millioner kroner i mining. På Forus i Stavanger har selskapet allerede installert flere hundre datamaskiner, som brummer og går.

Da Dagens Næringsliv i fjor intervjuet gründerne, opplyste de at 70–80 prosent av maskinene er leid ut til investorer. Kundene betaler rundt 20.000 kroner i året for å leie en maskin.

Tor Høvik

I tillegg til utvinning av bitcoin for kunder og seg selv, får Kryptovault - som utvinner - et honorar for hver transaksjon som går gjennom systemet.

Med investorer i bitcoin-feber og en kurs som har gått fra 2700 dollar i fjor sommer til nærmere 8449 dollar nå, skal interessen være stor.

Kryptovault vil ikke fortelle hvor store verdier de selv sitter på av bitcoin

Maskinene de bruker er spesialbygde i Kina, og kommer fra Kryptovaults samarbeidspartner i Asia. Hvem samarbeidspartneren er, vil Rein-Owe Flister heller ikke fortelle.

– Men jeg kan bekrefte at vi nå bygger opp et stort datasenter i Dale. Lokalene passer oss godt fordi vi driver storskala mining og trenger en sikker strømleveranse og store arealer, sier Flister.

Han er også opptatt av at infrastrukturen gjør at selskapet kan komme raskt i gang på Dale.

– Vi har store planer for det som skal skje i tiden som kommer, sier Flister.

Han mener selskapet har en grønn profil, og viser at tilsvarende datasentre i Asia blir driftet av kullkraft.

– Vi driver kun med grønne og rene norske energikilder fra vann- og vinddrevne turbiner. Det er en av våre fordeler, sier Flister.

Nye jobber

Selskapet kan ennå ikke si hvor mange nye arbeidsplasser det er snakk om i Dale, men på Forus i Stavanger er det ansatte 10–12 nye IT-teknikere for å vedlikeholde systemet, ifølge Dagens Næringsliv.

Driftssjef Arild Stamnes ved Dale Fabrikker tror bitcoin-etableringen vil skape større interesse for både Dale, lokalsamfunnet og de gamle fabrikklokalene.

– Vi har allerede merket det på flere forespørsler. Prosjektet K 5 om å bygge sikrere og raskere vei- og banetrasé mellom Bergen og Voss har også gjort oss mer attraktive. Mye er nå positivt for Dale, sier Stamnes.