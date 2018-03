Flere MDG-politikere melder overgang til SV. «Høyre-vridning» og ukultur i MDG er forklaringen.

To representanter og to vararepresentanter i Bergen bystyre melder overgang, skriver SV i en pressemelding.

Randi Amundsen og Diane Berbain, og bystyrevaraene Fredrik Sundt Breien og Janet Wiberg melder seg ut av MDG og inn i SV. De blir del av SVs bystyregruppe fra i dag.

I kommunevalget 2015 firedoblet MDG gruppen sin fra én til fire representanter. Nå blir denne altså halvert, mens SV øker sin gruppe til syv representanter og blir tredje størst i bystyret i Bergen.

Ukultur i organisasjonen

Amundsen og Berbain blir nå SV-representanter i henholdsvis Komite for helse og sosial og Komite for finans, kultur og næring.

– Å melde seg ut av MDG er ikke et lett valg, men vi har likevel kommet frem til at dette er riktig å gjøre nå. Først og fremst handler dette om politikk, men det har også vært en ukultur i organisasjonen over tid, som ikke har blitt håndtert skikkelig av partiet. Det har til tider vært unødig krevende å konsentrere seg om det politiske arbeidet, og nå er vi kommet til et punkt hvor vi finner det nødvendig å forlate partiet, sier Randi Amundsen i pressemeldingen.

Roar Christiansen (arkiv)

Mindre vekstkritikk

Diane Berbain peker på at vekstkritikk og solidaritet har fått mindre vekt i MDG, mens markedstenkning har blitt mer fremherskende.

– Vi har opplevd at MDG har beveget seg fra der partiet var da vi gikk inn i det. Det har tatt et langt skritt til høyre, sier Diana Berbain.

SVs Oddny Miljeteig skriver i pressemeldingen at hun ønsker de nye medlemmer velkommen med åpne armer, og ser frem til å jobbe sammen med dem.

– Vi kjemper for de samme politiske sakene, og jeg vet at Randi og Diane vil være en formidabel hjelp i SVs arbeid i Bergen bystyre. Dette styrker ikke bare et SV som allerede vokser både i medlemstall og på målingene, men åpner spennende muligheter for oss i bystyret.

Svarer ikke

SV har innkalt til pressekonferanse klokken 1000 mandag formiddag for å presentere de nye medlemmene og gi en forklaring på overgangen. I MDG er det desto mer stille.

BT har prøvd å komme i kontakt med gruppeleder Sondre Båtstrand, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsene.