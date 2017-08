En «Game of Thrones»-effekt har ført til økt popularitet for vikinggjenstander, men de kan ikke selges på det åpne markedet, sier forsker.

Etter innbrudd forrige helg, sier Universitetsmuseet i Bergen nå at opptil 400 gjenstander kan være stjålet, melder VG.

Donna Yates, som foreleser i organisert antikvitetssmugling og kunsttyveri ved Universitetet i Glasgow, sier til avisen at vikinggjenstander har økt i popularitet.

– Spesielt blant middels dyre antikvitetsbutikker. Det er spekulasjoner om hvorvidt det skyldes en «Game of Thrones»-effekt, noe jeg kan se logikken i, spesielt ettersom prisnivået vi snakker om ikke er veldig høyt, sier Yates. Hun sier stjålne museumsgjenstander ikke vil gi kunsttyvene noen avkastning.

– Disse gjenstandene er i hovedsak ikke salgbare på det åpne markedet ettersom de er veldokumenterte museumsgjenstander. De er sporbare og dermed verdiløse, forteller Yates.

Hun mener gjerningspersonene enten ikke visste dette, eller at de stjal gjenstandene for personlig bruk. Yates forteller lignende tyverier ofte tilhører første kategori, og gjerningspersonene vil snart finne ut at de ikke får solgt det de har stjålet.