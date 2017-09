STANSET HER: Om natten i oktober i fjor parkerte kvinnen bilen ved Essostasjonen på Laksevåg. FOTO: Googlemaps

Kvinnen drakk, røykte hasj og kjørte bil. Likevel ble hun frifunnet for ruskjøring.

En ung kvinne er frifunnet for ruskjøring til tross for at hun var påvirket av alkohol og narkotiske stoffer.