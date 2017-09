Politiet mener mannen i 40-årene har forsøkt å stjele en ATV til rundt 200.000 kroner.

Tidligere i uken ble en mann i begynnelsen av 40-årene pågrepet, mistenkt for å ha stjålet en VM-sykkel til en verdi av 40.000 kroner. Sykkelen tilhørte juniorrytteren Zayd Hailu (17) fra Etiopia.

Sykkelen kom til rette igjen, og politiet opplyser at mannen ble løslatt fordi han angret tyveriet, og fordi han hadde dårlig helse.

Men etter kun tre timer på frifot skal angeren ifølge politiet ha vært glemt.

Bjørn Erik Larsen

I går ettermiddag fikk politiet en telefon fra et vitne som observerte at mannen oppførte seg mistenkelig.

Mannen skal ifølge vitnet ha forsøkt å stjele en ATV fra Sivilforsvaret. Den sto i beredskap på Bergenhus festning for helsepersonell i forbindele med sykkel-VM. ATV-en skal ha en verdi på opp mot 200.000 kroner.

Politiet rykket ut og pågrep mannen i området mellom festningen og Mariakirken rundt 18.30.

Ifølge politiet skal mannen også ha tatt en sekk med klær i, og ha koblet fra en tilhenger.

Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Selv nekter han for å haforsøkt å stjele ATVen, men har forklart at han bare ville sitte på den.