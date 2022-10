De hvitmalte trehus i den gamle by, Sandbrogaten cirka 1860. Huset i forgrunnen tilhørte Bergenhus festning. På baksiden hadde det en stor hage med bl.a. et sekskantet lysthus. Beboer var i mange år kapteinsvaktmester Mohr. Han var et syn for guder, fortelles det, når han i full mundur daglig spaserte gjennom Slottsgaten. Bygningene midt på bildet (1) og (2) tilhørte Slottsgaten 11, eier kjøpmann Albert Henrik Mohn. Det var i bygningen med de små arkene på taket det berømte «Mohnske Theater» i årene 1851–58 hadde sine forestillinger. Smeden Dahl holdt til i huset med den store arken (3), Sandbrogaten 1. Vegg i vegg med den gode smedmesteren lå Sandbrogaten 3, i generasjoner huset det Bergens guttehjem. Samtlige bygninger ble ødelagt under eksplosjonsulykken 20. april 1944.