Slik blir Lysfesten i år: Nytt sted for både scene og fyrverkeri

Lørdag er det klart for BTs tradisjonsrike lysfest. For 32. gang settes julestemningen i gang – denne gangen på nytt sted.

I år som i fjor vil fyrverkeriet sendes opp fra en flåte i Vågen utenfor Nordnes.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Siden den første gang ble arrangert i 1989, er den tradisjonsrike Lysfesten blitt en viktig del av mange bergenseres førjulstid.

I fjor fulgte titusener Lysfestens digitale pandemiversjon. Men nå er det bare å glede seg til festen slik vi kjenner den.

– Vi trenger virkelig disse tradisjonene nå, etter å ha levd i unntakstilstand så lenge. Jeg gleder meg enormt selv. Det er så viktig at vi tar byen i bruk igjen, sier sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen.

– Husk å ta med munnbind

– At teststasjonen for korona fortsatt er på Festplassen, betyr at årets lysfest ikke kan bli avholdt på Festplassen. Den flyttes derfor til Ole Bulls plass, sier Gudbrandsen.

Her blir det ikke lysfest i år. Festplassen er fortsatt testplass, så årets utgave er flyttet til Ole Bulls plass.

Og hun har en veldig viktig oppfordring.

– Husk å ta med munnbind.

I år kan man møte opp til Lysfesten, men den nye anbefalingene er å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs. Det betyr på buss eller bybanen, samt i butikker og på kjøpesentre.

I fjor møtte titusener opp digitalt til lysfestens pandemiversjon.

Hva skal skje?

Tradisjonen tro er det Bergen Brandkorps som varmer opp til festen fra klokken 15.15, før BTs sjefredaktør åpner festen klokken 16.00.

Lysfesten vil inneholde lystenning, korsang og musikkinnslag. Blant dem som skal opptre er André Søfteland, Stina Talling, Redeemed og Bergen og Arna Soul Children.

– Jeg tror det er viktig med slike store samlingspunkter, fordi det er med på å skape fellesskapet vi har i denne byen, sier Gudbrandsen.

I år skal det også presenteres vinneren av Bergens Beste julespesial 2021, og skal spille foran tusenvis av bergensere.

På slutten av festen synges førjulstiden i gang med «Deilig er jorden».

Frøy Gudbrandsen på scenen under Lysfestens 30-års jubileum i 2019.

Fakta Programmet under Lysfesten 2021 15.15 Bergen Brandkorps varmer opp

16.00 Offisiell åpning av Lysfesten ved Frøy Gudbrandsen, sjefredaktør i Bergens Tidende.

Konferansier: Finn Tokvam

Underholdning: André Søfteland, Stina Talling, Redeemed, Bergen og Arna Soul Children

Tenning av juletre sammen med Statsraad Lehmkuhl

Vinneren av Bergens Beste julespesial presenteres

Allsang: Deilig er jorden

17.30 Fyrverkeri Les mer

Ekstra avganger på buss, båt og Bybane

Det blir ekstraavganger for Bybanen og Askøyruta (båt), og det vil kjøre flere busser i forbindelse med Lysfesten.

Skyss advarer mot stor pågang og ber reisende beregne ekstra god tid. De har laget en oversikt over alle ekstraavganger på lørdag her.

Hvor blir fyrverkeriet?

Det skjer på en flåte i Vågen, utenfor Nordnes, kl. 17.30.

I år – som i fjor – er fyrverkeriet flyttet fra Smålungeren.

Det blir en liten pause før fyrverkeriet, slik at alle som vil kan bevege seg mot Nordnes og få med seg den spektakulære avslutningen der.