Dette er regjeringens nye tiltak for å bremse smitten

Natt til onsdag strammer regjeringen inn på en rekke områder.

Regjeringen innfører nasjonal skjenkestopp fra og med natt til onsdag denne uken.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Det er en knapp uke siden regjeringen innførte dagens smitteverntiltak.

– Men siden da har smitten økt kraftig, og vi har fått en kraftig økning i omikrontilfeller, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Natt til onsdag trer en ny tiltakspakke i kraft. Den skal i første omgang vare i fire uker.

Både Helsedirektoratet, FHI og regjeringen sier de er usikre på om tiltakene er effektive nok til å få ned smittetallene og sinke spredningen av omikronvarianten.

1 Nasjonal skjenkestopp Regjeringen innfører nasjonal skjenkestopp for alle skjenkesteder og arrangementer. Skjenkesteder skal ikke gjennomføre aktiviteter hvor deltakere ikke kan holde én meter avstand, for eksempel dansing. Serveringssteder skal ikke huse innendørs private arrangementer for flere enn 20 personer inne, og 50 personer ute. Serveringssteder er ansvarlige for å ivareta smittevern, ved å for eksempel å sørge for at gjestene holder meteren.

2 Uvaksinerte anbefales å skjerme seg Regjeringen anbefaler nå at alle uvaksinerte skjermer seg. Det anbefaler de også for alle personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp dersom de smittes.

3 Lengre karantene for nærkontakter Det innføres samme isolasjons- og karanteneregler for alle, uavhengig av hva slags virusvariant man er smittet av. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal ha karantene i minst syv dager. De kan teste seg ut på dag syv. Øvrige nærkontakter skal ha karantene i minst tre dager. De kan teste seg ut på dag tre. De skal fortsette med fritidskarantene frem til dag syv, ved negativt prøvesvar. Fritidskarantene vil si karantene utenom skole- og arbeidstid. Det gjøres unntak for personer som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Disse må avlegge negativt prøvesvar samme dag som arbeidet skal gjøres.

4 Private arrangementer Regjeringen anbefaler at alle holder seg mer hjemme og begrenser sosiale sammenkomster og arrangementer. Regjeringen fraråder å bruke kollektivtransport for å komme seg til arrangementer. På private innendørs arrangementer utenfor hjemmet kan man maksimalt være 20 personer. I minnestunder og bisettelser kan man være 50 personer, både innendørs og utendørs. Begravelser regnes som offentlig arrangementer.

5 Offentlige arrangementer På offentlige arrangementer innendørs kan man ha 50 deltakere med faste tilviste plasser. Man kan ha 20 deltakere uten. På offentlige arrangementer utendørs kan man ha 600 deltakere fordelt på tre like store kohorter hvis man har faste, tilviste plasser. Man kan ha 100 deltakere uten. Arrangører skal ikke lenger bare registrere deltakere, men også ha oversikt over hvor hver enkelt deltaker sitter, hvis de har faste plasser. Det blir også påbudt å bruke munnbind på innendørs arrangementer.

6 Gult og rødt nivå i barnehager og skoler Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. På videregående skoler innføres det nasjonalt rødt nivå. Kommuner kan selv velge å innføre rødt nivå på barne- og ungdomsskoler. Regjeringen ber grunnskoler og barnehager om å sørge for beredskap som gjør at de raskt kan gå over til rødt nivå.

7 Fritidsaktiviteter begrenses Barn i barnehage- og grunnskolealder kan gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel være fotballtrening eller korpsøvelse. Men regjeringen anbefaler at maks 20 deltar dersom aktiviteten foregår innendørs. Det gjøres unntak dersom alle som deltar er fra samme kohort. Regjeringen fraråder å arrangere cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder møtes. Dersom aktiviteten foregår utendørs kan det gjøres unntak. Da skal barna til enhver tid holde en meters avstand. Barn over tolv år bør holde meteren også på fritiden. Det betyr at aktiviteter hvor man har fysisk kontakt frarådes. Regjeringen anbefaler at alle organisert idretts- og fritidsaktiviteter avlyses eller utsettes. Dette gjelder uansett om aktiviteten foregår ute eller inne.

8 Økt digital undervisning for høyere utdanning Regjeringen innfører krav om at universiteter, høyskoler og fagskoler skal tilrettelegge for digital undervisning og eksamen, så langt det lar seg gjøre.

9 Hjemmekontor Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor, heter det i regjeringens nye tiltakspakke. Det er en endring fra dagens tiltak, som er at arbeidsplasser skal tilrettelegge for at ansatte har hjemmekontor dersom det ikke går ut over viktige tjenester.