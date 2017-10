Toril Volden Bye (49) og Stig Einar Bye (47)

- Stig og jeg går nesten alltid likt kledd for å vise at vi tilhører hverandre. Det er sytten år siden vi ble kjærester. Før det hadde begge hatt den andre i kikkerten lenge. Første gang vi reiste til Bergen fra hjembyen Trondheim, var vi nyforelsket og hadde bare øyne for hverandre. Siden har vi reist hit flere ganger, men aldri på slump. En gang var vi her for å oppleve 17. mai-feiringen, og de andre gangene for å gå på konsert. Nå har vi hørt på Rune Larsen og Tor Endresen. Stig og jeg tar alltid toget. Vi liker å se landskapet og å lese bøker underveis.