Nå vil Statens vegvesen legge om det farlige krysset.

– Jeg kom syklende fra Åsane i retning Bergen sentrum. Taxien kom fra byen og skulle inn til Måseskjæret. Så smalt det.

Hallvard Hordvik (37) havnet mandag morgen på Haukeland etter en sykkelulykke i krysset ved Gjensidigegården på fylkesvei 585 i Sandviken.

Mange vitner

– I sammenstøtet lettet jeg fra sykkelen min og landet på panseret av en annen bil. Jeg husker at det gjorde vondt i magen og at jeg var noe omtåket.

Det var mange vitner til sykkelulykken. En lege kom raskt til unnsetning. Den uheldige syklisten ble lagt i stabilt sideleie.

– Jeg ble kjørt til Haukeland i ambulanse. Der sto et fullt traumeteam klar til å sjekke meg fra topp til tå. Heldigvis ble det verken funnet brudd eller indre blødninger, sier syklisten, som kunne skrives ut fra sykehuset etter noen timer.

Sykkelen var bare et vrak etter sammenstøtet. Den står på Bergen politikammer.

– Jeg er groggy, men heldigvis like hel, sier Hordvik.

Gladmelding

Dagen etter ulykken har senioringeniør Trond Hollekim i Statens vegvesen følgende gladmelding til syklister og bilister som trafikkerer strekningen:

– Vi er obs på de mange ulykkene og nestenulykkene som har skjedd her. Nå har vi bestemt oss for å ta affære og få bort et svært ulykkesbelastet kryss.

Bård Bøe

Signalregulert

Hollekim sier at punktet har en overrepresentasjon av sykkelulykker.

– Dette gjelder i første rekke syklister fra nord som kommer nedover bakken langs reperbanen og som enten blir påkjørt av biler som skal ut på fylkesvei 585 eller kjøretøy som skal inn fra Sandviksveien mot Måseskjæret.

Statens vegvesen arbeider med en plan som omfatter kryssområdet samt strekningen langs reperbanen opp til Glass Knag.

– Krysset blir bygget om og signalregulert. Planleggingen omfatter også endret løsning for gående, sykkelvei langs reperbanen og kollektivfelt fra sør og nord, sier Hollekim.

Skal bli ferdig i 2018

Detaljplanleggingen starter nå i august med siktemål om få tiltaket gjennomført i 2018.

Ifølge Hollekim har det kun vært ulykker med lettere personskade i krysset de siste ti årene.

– Samlet sett er det nå blitt så mange ulykker og nestenulykker at vi tar affære, sier han.

Ørjan Deisz

– Det så stygt ut, sier Jørn Nilsen, som ble vitne ulykken.

Nilsen sykler ofte fra Åsane til jobb i sentrum, men denne morgenen satt han på bussen.

– Vi var mange som så hva som skjedde, sier Nilsen, som er glad for at det nå skjer noe med krysset.

– En gjenganger

– Krysset ved Gjensidigegården har vært en gjenganger. Det er en god ting at veivesenet nå prioriterer å få signalregulert krysset, sier Atle Heradstveit, som er leder for trafikkseksjonen i Vest politidistrikt.

Han sier at politiet har tatt opp forklaringer, og bekrefter at hendelsesforløpet er som beskrevet tidligere i saken.

Det var en bil fra Norgestaxi som var involvert i sykkelulykken. Daglig leder Norgestaxi, Jacob Christoffer Christensen-Røed, sier at han ikke kjenner til hendelsen, og kan således ikke kommentere saken fra selskapets side.