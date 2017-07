Den 15 år gamle jenten som er siktet for drap og drapsforsøk har gjentatte ganger vært i kontakt med barnevern, psykisk helsevern (Abup) og politiet det siste året.

15-åringen har blant annet truet med å hoppe fra Varoddbrua og andre punkter i nærheten av Kristiansand flere titalls ganger siden nyttår.

Gjentatte ganger har hun sittet på rekkverket på Varoddbrua og truet med å hoppe. Store redningsressurser er sendt ut, både på og under broen. To ganger satt hun på rekkverket midt i rushtiden, med et stort antall forbipasserende vitner.

I forbindelse med de hyppige akuttoppdragene rundt jenten, snakket Fædrelandsvennen med flere av de involverte institusjonene. Samtlige uttrykte en maktesløshet rundt unge mennesker som trenger hjelp.

– Mangler noe

Leder av felles enhet for operativ tjeneste i Agder politidistrikt, Bård Austad, sa blant annet i et intervju i Fædrelandsvennen den 7. april:

– Vi klarer ikke å forhindre at situasjonen blir akutt om igjen og om igjen. Det er i tiden mellom de akutte oppdragene det mangler noe, men hva som mangler vet jeg ikke.

Ifølge påtaleleder Cecilie Pedersen Hille er 15-åringen kjent av politiet for forhold som er er straffbare. Hun opplyser at jenten tidligere er politianmeldt.

– Men, hun er verken domfelt eller bøtelagt for noe.15-åringens historikk er noe vi undersøker videre med tanke på bakgrunn for drapet og motiv, sier Hille.

Både Bufetat, barnevernstjenesten og Abup har tidligere gitt generelt uttrykk for at lovverket slik det er i dag setter store begrensninger for bruk av tvang.

- Psykisk helsevern og sykehus i Norge har blitt tydelige på at det er ingen som skal bo på sykehus lenger. Og skal man bo på en institusjon så skal man ikke bo på en helseinstitusjon, sa Arnstein Søyland ved Abup på Sørlandet sykehus til Fædrelandsvennen i april i år.

Dermed har psykisk helsevern og barnevernstjenesten ofte ikke andre alternativ enn å sende den unge hjem.

– Det går an å si at lovtekstene må endres. Jeg har sittet på mange samarbeidsmøter med det statlige barnevernet i det siste og det er ganske tydelig at vi har presset lovverket til det ytterste, sa Søyland.

03811-tipser

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) derimot, mente den gang at lovverket var på plass, men at kunnskapen manglet. I tillegg ga hun uttrykk for at de forskjellige etatene måtte bli flinkere til å samarbeide.

– Må få beskjed

Horne sa også at hun ville ha tilbakemeldinger dersom lovverket oppleves mangelfullt.

– Finnes det utfordringer i lovverket, må vi få klar beskjed slik at det kan rettes, sa hun.

Horne ønsket torsdag ikke å kommentere jentens drapssiktelse, eller omstendigheter rundt knivstikkingen.

Men etter det Fædrelandsvennen kjenner til, skal statsråden i lengre tid ha vært kjent med den siktede 15-åringens situasjon. Det skal også ha vært blant temaene som ble diskutert i et møte mellom barnevernet i Kristiansand og barneministeren 26. juni i år.

Politiet ønsket å avhøre 15-åringen onsdag kveld, men den siktedes forsvarer, Hege Klem, sier klienten hennes ikke var i stand til å avhøres. Hun vil forklare seg for politiet fredag.

Den siktede ble frivillig plassert på barne- og ungdomspsykiatrien i Arendal onsdag kveld, og der er hun fortsatt – med vakthold fra politiet.

Da fengslingsmøtet ble avholdt i Kristiansand torsdag ettermiddag møtte 15-åringen i retten.

– Hun ønsket sterkt å være til stede under fengslingsmøtet, sier Klem.

Fædrelandsvennen vet at 15-åringen har vokst opp under svært vanskelige forhold, og hun har vært under barnvernets omsorg i flere år. Onsdag rømte hun fra en privat institusjon i Evje og Hornnes, et såkalt enetiltak. Det vil si at det ikke har bodd andre ungdom sammen med henne. Institusjonen varslet politiet om rømmingen først en time etter at knivstikkingen fant sted på Sørlandssenteret.

Eier og daglig leder av Næromsorg Sør, Lena Braathen bekrefter at 15-åringen har bodd i en av deres institusjoner før gårsdagens hendelser.

– Hun har bodd i omsorg i NOS, utover det kan jeg ikke kommentere saken ettersom det er en pågående politietterforskning, sier Braathen.

En forskningsrapport fra NTNU viser at hele 76 prosent av unge i barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser. Kun 38 prosent av disse forteller at de har fått psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

På torsdagens pressekonferanse kunne ikke politiet opplyse om jenten har mottatt psykisk helsehjelp mens hun har oppholdt seg på barnevernsinstitusjonen.