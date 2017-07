MASSASJEMØTE: Kjetil Prestesæter (nummer to fra v.) i Norsk massasjeforening og Kornchawan Thorsen (helt til h.) i Thaimf (forening for thaimassører i Norge) møtte ambassadør Prasittiporn Wetprasit (nummer tre fra h.) i Thailands ambassade nylig. Også representanter for Thailands helsedepartement var til stede. FOTO: PRIVAT