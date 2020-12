Og drammen kom fra – Krohnengen

Det ble laget brennevin i Bergen også, i gamle dager.

Krohnengen malt av C.F. Vedeler i 1842. Akvarellen viser eiendommen i dens glanstid. Til venstre, foran hovedhuset, ligger hagen. Familien Eide i Kroken i Dreggen var kjent for sitt hagebruk og Krohnengens hage var en fryd for øyet. Malteriet og brenneriet ser man til høyre. På gårdsplassen ligger anleggets store og vannrike brønn. Et brenneri måtte selvfølgelig ha rikelig tilgang til klart og godt vann. Foto: Jo Gjerstads samling

Når man tenker på norsk brennevin i svunnen tid, tenker man på akevitt fra bygdene rundt Mjøsa eller hjemmebrent fra Trøndelag. Det var der råstoffet fantes, korn eller poteter.

Ingen tenker på brennevin fra Vestlandet. Her var det mer kummerlig, potetene og kornet ble heller brukt til mat. Brennevinet på kneipene i Bergen kom primært østfra. De finere sortene ble importert fra utlandet. Noe ble likevel produsert lokalt.

Brennevinsbrenning ble aldri noen stor industrigren i byen mellom fjellene. Brenneriene var små og varierte fra år til år.

I 1792 hadde byen fire stykker, bl.a. drev «Kramboed-Handler» Rudolph Grip en geskjeft ved Korskirken. Han solgte også tobakk.

Rudolph Grip solgte tobakk i tillegg til brennevin. Han var blant de første som brukte «løpesedler» som reklame for produktene side.

I 1818 hadde Bergen seks brennerier og produserte 4116 potter (3.950 liter).

1833 var antallet økt til syv. Produksjonen var da 2222 tønner, cirka 25.700 liter. For å holde en viss kontroll over dem ansatte magistraten en inspektør, en bokholder og fire betjenter. Avsetningen av de edle dråpene var det imidlertid ikke vanskelig å bli kvitt.

Brenneriene lå forskjellige steder i byen; i Skuteviken, på Nøstet, på Torgallmenningen og ved Domkirken. Det største lå på Krohnengen ved Stølen.

Krohnengsmuget 9 har en fascinerende historie. I 1776 dukker det for første gang opp i kildene. Eieren den gang het Mogens Brynhildsen. Mellom 1807 og 1837 tilhørte det eier av Krohnengen Brænderie og Malterie, Johan Adolph Fischer. Det var da bolig for brennerimesteren. Foto: Olai Schumann Olsen, Billedsamlingen UBB

Krohnengen

I 1786 kjøpte agent og kjøpmann Claus Krohn av sin svigerfar, Albert Meyer, et grunnstykke av de datidens bergensere kalte Meyerengen. Der opparbeidet han en etter datiden stor jordbrukseiendom.

Navnet skrev seg fra 1650-årene da Joest Meyer festet området tilhørende «byens grund». Siden ble det i familien i generasjoner.

Kort tid etter Krohns overtakelse ble navnet på folkemunne endret til Krohnengen. Det lever fremdeles blant annet gjennom Krohnengen skole.

Krohnengen Brænderie & Malterie

Claus Krohn (1745–1804) var sønn av kjøpmann Claus Krohn (1691–1744) som i 1710 kom til Bergen fra Rostock i Nord-Tyskland.

Blant brødrene hans var Danchert Krohn, Wollert Krohn og Hans Krohn, alle kjøpmenn og velholdne.

Claus Krohn var gift tre ganger. Med sin tredje ektefelle, Frøiche Meyer, fikk han datteren Susanna. Hun giftet seg med kjøpmann, nordlandshandler og stadskaptein Johan Adolph Fischer (1770–1826) fra Bremen.

Fischer overtok Krohnengen etter svigerfarens bortgang. I 1805 anla han der «Krohnengen Brænderie & Malterie».

Godt vann er viktig i brennevinsproduksjon. Det fikk brenneriet fra bekken som fra Fløyen renner ned ved Tippetue. «Fischerelven» ble den kalt, et navn man også finner på gamle kart. Den endte opprinnelig i et lite tjern på Koengen.

I dag går bekken gjennom Skogselskapets eiendom ved Skogmesterboligen, i en veit under Fjellveien, for så å kaste seg ned i en foss og forsvinne i rør under Skanselien.

Claus Krohn ga navnet til Krohnengen

Etter Fischers bortgang ble Krohnengen gård solgt til et konsortium leder av Fischers svigersønn, Niels Prahl. Kompanjong var Berent Vedeler. Gårdsdriften ble utført av en pakter.

I 1833 ble det på Krohnengen produsert 631 tønner brennevin. Arbeidsstokken besto da av en mester og ni svenner. Råstoffet var 1692 tønner rug, 688 tønner malt, 5 tønner karve, 470 kg anis, 280 kg fennikel og 110 kg humle. Forbruket av ved var 337 favner. Smaken kunne, med god velvilje, minne om genever.

Brenneriets adresse var 23. rode, nr. 121-124, senere Professor Dahls gate 16–22.

Av brenneriets trofaste slitere som dag ut og dag inn sto over kjelene, kjenner man i dag navn som Stephen Olsen (1793), John Johannessen Søre Jellestad (1821) og Ivar Arnesen Svendsen (1827).

«Ole Kavat»

Berent Vedeler solgte i 1837 sin del av Krohnengen til bøkkermester Ole Eide. I 1842 overtok Eide også resten av eiendommen, inkludert brenneriet. Det drev han videre for egen regning med en tysk brennerimester som arbeidsleder.

Gårdsdriften ble slått sammen med naboeiendommen Wesselengen som Eide hadde kjøpt i 1833. Med årene ble Krohnengen og Wesselengen på folkemunne kalt Eidemarken.

Ole Eide (1788–1858) kom fra gården Eide i Olden. I 1800, 12 år gammel, ble han sendt til Bergen for å begynne i skomakerlære. Det gikk dårlig. I stedet begynte han i bøkkerlære. Med årene ble han en flink bøkkersvenn, noe som gjorde at han havnet i ektesengen til bøkkerenken Martha Anthonesen i Dreggen.

Gjennom dette ekteskapet ble han en holden mann, en hedersmann og god borger av byen.

Gamle Grete Nilsen, som losjerte hos ham da hun var nygift, fortalte at familien seg imellom kalte han «Ole Kavat». «Kavat» er et gammelt bergensk uttrykk for selvgodhet.

I 1843 overførte han bøkkerverkstedet til sønnen, Peter Eide, og tok borgerskap som kjøpmann.

Ole Eide hadde mange jern i ilden. Han var både bøkkermester, gårdbruker og brennerieier.

«Denne fordærvelige vare»

Hva så med brenneriet? Det drev Ole Eide frem mot år 1850. Da var de fleste bergenske brennerier blitt historie.

Årsakene var flere. Enhetene var små, og man klarte aldri å oppnå en ønsket kvalitet. Den kjente slektsforskeren Peter Sollied skrev i 1914:

«Den væsentligste grund hertil angives at være mangel paa tekniske kundskaper. Dette bevirket dog ikke nogen formindskelse av brændevinsforbruket, da man overvømmendes av denne fordærvelige vare fra de østlandske brænderier.»