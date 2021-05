Barnehage stengt etter smitteutbrudd: – Rødt nivå har vist seg å holde i andre tilfeller, men ikke her.

Det har oppstått smitte i flere kohorter i barnehagen.

Leaparken barnehage på Minde er stengt ut denne uken. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Den siste tiden har flere personer tilknyttet Leaparken barnehage fått påvist koronasmitte. Barnehagen har vært på rødt nivå siden tirsdag 27. april.

Senest mandag kveld ble det meldt om et nytt smittetilfelle. Dette var en utløsende faktor for at barnehagen nå er stengt, ifølge Mimi Bjerkestrand, direktør i etat for barnehage i Bergen kommune.

Hun forteller at smittesituasjonen i Leaparken barnehage betegnes som uoversiktlig.

– Rødt nivå mindre effektivt

Tirsdag har barnehageledelsen hatt møte med smittevernmyndighetene.

– På grunn av deres vurderinger og at utbruddet er uoversiktlig ble vi anbefalt å stenge, sier etatsdirektøren.

Barnehagen er stengt frem til mandag 10. mai.

I en melding som gikk ut til alle foreldrene tirsdag står det at nye smittetilfeller har oppstått, til tross for at barnehagen har hatt rødt nivå.

– Dette indikerer at rødt nivå i barnehagen kan være mindre effektivt enn i skoler, heter det i meldingen.

Mimi Bjerkestrand forteller at det ikke er vurdert å stenge andre barnehager nå. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Vanskelig å holde kohortene adskilt

Assisterende smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim, sier at avgjørelsen om å stenge barnehagen er tatt etter grundige vurderinger av situasjonen.

– Rødt nivå har vist seg å holde i andre tilfeller, men ikke her, sier Bovim.

Han presiserer at det ikke ligger bebreidelse av personalet eller barnehageledelsen bak vurderingen.

– Noen ganger ser vi at det er nødvendig med andre tiltak. I barnehager er det vanskeligere å holde avstand og holde kohortene fra hverandre, enn på skoler, sier Bovim.

29 barn og 15 ansatte i karantene

Hittil er det meldt om fire smittetilfeller i forbindelse med utbruddet i Leaparken. Det første tilfellet ble meldt 23. april.

Nå er totalt 29 barn og 15 ansatte i karantene, opplyser Bjerkestrand.

Barnehagen oppfordrer nå alle ansatte, barn og foresatte om å teste seg.

– Vi håper at vi nå ved å stenge kan forhindre nye smittetilfeller, og at barnehagen kan åpnes igjen på mandag, sier Bjerkestrand.

Rødt nivå i én annen barnehage

For tiden er det to andre barnehager i Bergen som har smittetilfeller.

I Haugeveien barnehage på Nordnes er 21 barn og 4 voksne er i karantene til lørdag denne uken. Det er ikke registrert nye smittetilfeller etter tilfellet som ble meldt 30. april, opplyser Bjerkestrand.

I Valheim barnehage på Laksevåg er det rødt nivå etter at det ble oppdaget smitte forrige uke.

– Det har ikke vært vurdert å stenge noen andre barnehager, sier Bjerkestrand.